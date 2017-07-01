غضب ضد ''الحبيب المالكي'' بسبب منح شركة وحيدة ريع البطائق السمينة لتعبئة البنزين لسيارات البرلمانيين ﻿

إلتحق النواب البرلمانيين متأخرين إلى النقاش الدائر حول حصولهم على ريع البطائق السمينة الشهرية مجانا لتعبئة البنزين، بعد سجالات ساخنة من طرف الرأي العام المغربي.

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إلتحق النواب البرلمانيين متأخرين إلى النقاش الدائر حول حصولهم على ريع البطائق السمينة الشهرية مجانا لتعبئة البنزين، بعد سجالات ساخنة من طرف الرأي العام المغربي.



ووفق معطيات ''للأسبوع الصحفي''أصبح الكثير من النواب يتسائلون حول أسباب وخلفيات والمعايير التي اعتمدها المجلس ليمنح شركة واحدة من أصل 11 شركة لتوزيع المحروقات هذه الصفقة دون غيرها.



والحديث اليوم بهذا الخصوص داخل مجلس النواب، يدور بين بعض النواب من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية، ليس عن سبب تعميم البطائق الخاصة بالتعبئة بالمحروقات مجانا حتى للعديد من البرلمانيين المتغيبين بشكل دائم عن المجلس والذين لا يحضرون سوى مرة واحدة في السنة خلال جلسة افتتاح الملك للبرلمان فقط (أكتوبر من كل سنة)، ولكن كذلك حول المعايير التي اعتمدها الحبيب المالكي ليمنح هذه الصفقة السمينة لشركة واحدة.



وحسب ذات المصدر، فالنواب وخاصة من العدالة والتنمية، يريدون الذهاب بعيدا بفتح تحقيق في طريقة تمرير هذه الصفقة، والبحث هل كانت هناك مناقصة وأظرفة سرية، أم أن هناك جهات ضغطت على المالكي لمنح هذه الصفقة لشركة دون غيرها؟ علما أن ثغرة كبيرة موجودة في عقد الصفقة، تمكن من أرباح إضافية، وتتعلق بعدم الاحتفاض بالرصيد المتبقي في بطاقة التعبئة إلى الشهر الموالي، مما يجعل الشركة تربح الملايين فقط من هذا المتبقي في البطاقات التي تتعبأ شهريا بنفس الرصيد سواء استهلك أم لم يستهلك، لأن الشركة تتوصل بمستحقاتها كاملة بغض النظر عن حجم الاستهلاك.