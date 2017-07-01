 غضب ضد ''الحبيب المالكي'' بسبب منح شركة وحيدة ريع البطائق السمينة لتعبئة البنزين لسيارات البرلمانيين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور: هذا ماعثر عليه بحوزة قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتله | دولي

بالصور: هذا ماعثر عليه بحوزة قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتله

فاجعة طرقية بفرنسا تنهي حياة فقيه مغربي من وجدة+صور | دولي

فاجعة طرقية بفرنسا تنهي حياة فقيه مغربي من وجدة+صور

غضب ضد الحبيب المالكي بسبب منح شركة وحيدة ريع البطائق السمينة لتعبئة البنزين لسيارات البرلمانيين | بوليتيك

غضب ضد ''الحبيب المالكي'' بسبب منح شركة وحيدة ريع البطائق السمينة لتعبئة البنزين لسيارات

تقارير تفضح علاقة أمنيين بتجار مخدرات بالبيضاء | حوادث و حقوق

تقارير تفضح علاقة أمنيين بتجار مخدرات بالبيضاء

بالصور..بسبب منزل للكراء..مضاربة خايبة بين زوج عائلات فطنجة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور..بسبب منزل للكراء..مضاربة خايبة بين زوج عائلات فطنجة وهاشنو وقع

عاجل..حريق مهول داخل سيارة خفيفة بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول داخل سيارة خفيفة بالبيضاء+فيديو

بالصور..بعد طنجة: حريق مهول بغابة ضواحي الناظور والاستعانة بطائرات مروحية لإخماد النيران | حوادث و حقوق

بالصور..بعد طنجة: حريق مهول بغابة ضواحي الناظور والاستعانة بطائرات مروحية لإخماد النيران

فضيحة وبالصور..بعد تطوان: تسريب محادثات جنسية جمعت بين أستاذ جامعي وطالبات ببني ملال | مجتمع

فضيحة وبالصور..بعد تطوان: تسريب محادثات جنسية جمعت بين أستاذ جامعي وطالبات ببني ملال

بالفيديو..تقرير إخباري خطير: هزيمة الإسلام تبدأ بنشر الجنس والدعارة بين النساء المسلمات+تفاصيل صادمة | منوعات

بالفيديو..تقرير إخباري خطير: هزيمة الإسلام تبدأ بنشر الجنس والدعارة بين النساء المسلمات+تفاصيل

أزمة إخوان بن كيران

غضب ضد ''الحبيب المالكي'' بسبب منح شركة وحيدة ريع البطائق السمينة لتعبئة البنزين لسيارات البرلمانيين

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 01:06 غضب ضد الحبيب المالكي بسبب منح شركة وحيدة ريع البطائق السمينة لتعبئة البنزين لسيارات البرلمانيين | بوليتيك
غضب ضد ''الحبيب المالكي'' بسبب منح شركة وحيدة ريع البطائق السمينة لتعبئة البنزين لسيارات البرلمانيين
إلتحق النواب البرلمانيين متأخرين إلى النقاش الدائر حول حصولهم على ريع البطائق السمينة الشهرية مجانا لتعبئة البنزين، بعد سجالات ساخنة من طرف الرأي العام المغربي.

شوف تيفي 

إلتحق النواب البرلمانيين متأخرين إلى النقاش الدائر حول حصولهم على ريع البطائق السمينة الشهرية مجانا لتعبئة البنزين، بعد سجالات ساخنة من طرف الرأي العام المغربي.

ووفق معطيات ''للأسبوع الصحفي''أصبح الكثير من النواب يتسائلون حول أسباب وخلفيات والمعايير التي اعتمدها المجلس ليمنح شركة واحدة من أصل 11 شركة لتوزيع المحروقات هذه الصفقة دون غيرها.

والحديث اليوم بهذا الخصوص داخل مجلس النواب، يدور بين بعض النواب من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية، ليس عن سبب تعميم البطائق الخاصة بالتعبئة بالمحروقات مجانا حتى للعديد من البرلمانيين المتغيبين بشكل دائم عن المجلس والذين لا يحضرون سوى مرة واحدة في السنة خلال جلسة افتتاح الملك للبرلمان فقط (أكتوبر من كل سنة)، ولكن كذلك حول المعايير التي اعتمدها الحبيب المالكي ليمنح هذه الصفقة السمينة لشركة واحدة.

وحسب ذات المصدر، فالنواب وخاصة من العدالة والتنمية، يريدون الذهاب بعيدا بفتح تحقيق في طريقة تمرير هذه الصفقة، والبحث هل كانت هناك مناقصة وأظرفة سرية، أم أن هناك جهات ضغطت على المالكي لمنح هذه الصفقة لشركة دون غيرها؟ علما أن ثغرة كبيرة موجودة في عقد الصفقة، تمكن من أرباح إضافية، وتتعلق بعدم الاحتفاض بالرصيد المتبقي في بطاقة التعبئة إلى الشهر الموالي، مما يجعل الشركة تربح الملايين فقط من هذا المتبقي في البطاقات التي تتعبأ شهريا بنفس الرصيد سواء استهلك أم لم يستهلك، لأن الشركة تتوصل بمستحقاتها كاملة بغض النظر عن حجم الاستهلاك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الشركات الأرباح النواب المحروقات الصفقة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

رسميا... شبيبة البيجيدي ترشح بن كيران لولاية ثالثة على رأس الحزب وتتجاهل العثماني وتهاجم الرميد | بوليتيك

رسميا... شبيبة ''البيجيدي '' ترشح بن كيران لولاية ثالثة على رأس الحزب وتتجاهل العثماني وتهاجم الرميد

بعد خدام الدولة فضيحة أخرى تنفجر ...تفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع الواحد | بوليتيك

بعد خدام الدولة فضيحة أخرى تنفجر ...تفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع الواحد

حرب شرسة بين أخنوش والعماري لإستقطاب رجال الأعمال بسبب الحسيمة | بوليتيك

حرب شرسة بين ''أخنوش'' و''العماري'' لإستقطاب رجال الأعمال بسبب الحسيمة

ناصر الزفزافي أمام قاضي التحقيق بالدار البيضاء وهيئة الدفاع تطالب بالسراح المؤقث | بوليتيك

''ناصر الزفزافي'' أمام قاضي التحقيق بالدار البيضاء وهيئة الدفاع تطالب ''بالسراح المؤقث''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو لبنات سخفانات فسهرة الدوزي بموروكومول | بــووز
منذ 22 دقيقة

بالفيديو..شوفو لبنات سخفانات فسهرة الدوزي بموروكومول

الله ينعل اللي يثيق فالدنيا يحدث هذا في المغرب: فيديو صادم...مهندس مغربي نابغة قطعوا ليه رجليه ورماوه فغابة وأصبح متشردا | بــووز

''الله ينعل اللي يثيق فالدنيا'' يحدث هذا في المغرب: فيديو صادم...مهندس مغربي نابغة قطعوا ليه رجليه ورماوه فغابة وأصبح متشردا

زينة الداودية ..أنا تنغني بإحساسي وماتيهمونيش الفلوس | خارج البلاطو

زينة الداودية ..أنا تنغني بإحساسي وماتيهمونيش الفلوس

زينة الداودية..غادي نولي نغني الراي وهاهما الأغاني الجداد ديالي | خارج البلاطو

زينة الداودية..غادي نولي نغني الراي وهاهما الأغاني الجداد ديالي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور: هذا ماعثر عليه بحوزة قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتله | دولي
منذ 11 دقيقة

بالصور: هذا ماعثر عليه بحوزة قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتله

فاجعة طرقية بفرنسا تنهي حياة فقيه مغربي من وجدة+صور | دولي

فاجعة طرقية بفرنسا تنهي حياة فقيه مغربي من وجدة+صور

غضب ضد الحبيب المالكي بسبب منح شركة وحيدة ريع البطائق السمينة لتعبئة البنزين لسيارات البرلمانيين | بوليتيك

غضب ضد ''الحبيب المالكي'' بسبب منح شركة وحيدة ريع البطائق السمينة لتعبئة البنزين لسيارات

تقارير تفضح علاقة أمنيين بتجار مخدرات بالبيضاء | حوادث و حقوق

تقارير تفضح علاقة أمنيين بتجار مخدرات بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.