تقارير تفضح علاقة أمنيين بتجار مخدرات بالبيضاء ﻿

كشفت تقارير أمنية، رفعت إلى جهات عليا، تورط أمنيين بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء في علاقات مشبوهة مع تجار مخدرات عبر توفير الحماية لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لهم كل أسبوع.

''شوف تيفي''

كشفت تقارير أمنية، رفعت إلى جهات عليا، تورط أمنيين بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء في علاقات مشبوهة مع تجار مخدرات عبر توفير الحماية لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لهم كل أسبوع.

وحسب ما أوردته يومية ''الصباح'' في عددها الصادر يومه الاثنين، أن هذه التقارير أعدت بعدما أعفى رئيس المنطقة الأمنية لعين السبع الحي المحمدي، شرطيا بفرقة مكافحة المخدرات من مهامه داخل هذه الفرقة ونقله إلى الفرقة المتنقلة، بعد توصله بأدلة ومعطيات تبين أنه على علاقة مشبوهة بتجار مخدرات.

وأكدت مصادر اليومية أن هذه التقارير تطرقت إلى أسماء عدد من الأمنيين بالمنطقة، ظهرت عليهم أثار الثراء الفاحش، إذ منهم من اقتنى سيارات رباعية الدفع، تبين أنها كانت نتيجة أموال وعمولات يتحصلون عليها من تجار مخدرات بالمناطق التابعة لنفوذهم.

وأضافت اليومية أن ما فضح هذه العلاقات المشبوهة، هو تباهي تجار مخدرات بعلاقتهم مع أمنيين، ادعوا أنهم يوفرون لهم الحماية مقابل مبالغ مالية أسبوعية تصل إلى 5 آلاف درهم، بل منهم من صرح علانية أمام زبنائه ''أعطي 5000 درهم وسير تخدم''، وهي المعلومات التي توصلت بها جهات أمنية، ضمنتها في تقاريرها.