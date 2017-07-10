بالصور..بسبب منزل للكراء..مضاربة خايبة بين زوج عائلات فطنجة وهاشنو وقع ﻿

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علمت ''شوف تيفي'' مساء يومه الأحد أن مصالح منطقة أمن بني مكادة،أحالت على نيابة العامة المختصة بالمدينة ثلاتة أفراد من عائلة واحدة متورطين في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض في حق

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' مساء يومه الأحد أن مصالح منطقة أمن بني مكادة،أحالت على نيابة العامة المختصة بالمدينة ثلاتة أفراد من عائلة واحدة متورطين في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض في حق أفراد عائلة من جيرانهم .

وتعود أطوار هذه الواقعة حسب مصادرنا،إلى نزاع قضائي بين العائلتين اللتين تجمعهما علاقة جوار وذلك حول استغلال المنزل تكتيره إحداهما من الأخرى الأمر الذي تطور إلى تعريض أفراد من عائلة مالكي المنزل لاعتداء جسدي عنيف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب طنجة بني مكادة

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