عاجل..حريق مهول داخل سيارة خفيفة بالبيضاء+فيديو ﻿

''شوف تيفي''
اندلع قبل قليل من يومه الاثنين، حريق مهول داخل سيارة خفيفة، بالقرب من حي سيدي البرنوصي بالبيضاء، لأسباب تبقى إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هناك احتمالا إلى أن يكون تماس كهربائي، وقع داخل محرك السيارة، تسبب في اندلاع النيران بها.
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