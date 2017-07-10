بالصور..بعد طنجة: حريق مهول بغابة ضواحي الناظور والاستعانة بطائرات مروحية لإخماد النيران ﻿

''شوف تيفي''
اندلع في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، حريقٌ مهول بالمنطقة الغابوية الداخلة في الحيّز الترابي لجماعة كبدانة الواقعة تحت نفوذ عمالة إقليم الناظور.
وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فقد أتـت ألسنة النيران على حشائش وأشجار مساحة هامّـة من الغابة الضاحوية، قدّرت ب 55 هكتاراً تقريبا ، مما ألحقت خسائر كبيرة وأضرارا بليغة بالمجال الغابوي.
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