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فضيحة وبالصور..بعد تطوان: تسريب محادثات جنسية جمعت بين أستاذ جامعي وطالبات ببني ملال

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 00:20 فضيحة وبالصور..بعد تطوان: تسريب محادثات جنسية جمعت بين أستاذ جامعي وطالبات ببني ملال | مجتمع
فضيحة وبالصور..بعد تطوان: تسريب محادثات جنسية جمعت بين أستاذ جامعي وطالبات ببني ملال
نشرت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، يومه الأحد صورا، تكشف تبادل أستاذ جامعي أطراف الحديث مع طالبات على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، حيث طالبهن

''شوف تيفي''

نشرت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، يومه الأحد صورا، تكشف تبادل أستاذ جامعي أطراف الحديث مع طالبات على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، حيث طالبهن بإرسال صورهن له وهن عاريات حتى يمنحهم نقاط جيدة.

وأوضحت الجمعية، أن الطلبة يطالبون بمحاسبة هذا الأستاذ الذي تحرش بالطالبات ومارس معهن الجنس مقابل النقط بالكلية المتعددة التخصصات إمغيلة بني ملال .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطالبات الجنس التحرش أستاذ

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