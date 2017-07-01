بالفيديو..تقرير إخباري خطير: هزيمة الإسلام تبدأ بنشر الجنس والدعارة بين النساء المسلمات+تفاصيل صادمة ﻿

كشف تقرير إخباري تم وصفه بالخطير والمثير للجدل، عن محاولات دول غربية كبرى، نشر الفساد بين المسلمين، وخاصة المسلمات وذلك بنشر الجنس والدعارة والفساد بينهن.

''شوف تيفي''



كشف تقرير إخباري تم وصفه بالخطير والمثير للجدل، عن محاولات دول غربية كبرى، نشر الفساد بين المسلمين، وخاصة المسلمات وذلك بنشر الجنس والدعارة والفساد بينهن.

وأوضح هذا التقرير أن وسائل إعلام بريطانية وأمريكية معروفة، أشارت إلى أن السبيل الوحيد لمحاربة الإسلام بدعوى إيقاف التطرف هو نشر الجنس والفساد والدعارة بين النساء المسلمات، مستغلين بذلك ما نقله التاريخ الخاص بالحروب الصليبية الذي قال '' إن كأسا وغانية تفعلان بالمسلمين ما لا تفعله الجيوش الصليبة''.

وأكد التقرير أن ''بي بي سي'' و''نيويورك تايمز''، خصصوا حلقات لدعم الشذوذ بالسعودية، بالإضافة إلى إقامة مؤتمر عالمي بحضور مرشحين للانتخابات الأمريكية وقساوسة، هدفهم كان هو العثور على طرق لمحاربة الإسلام والمسلمين.





