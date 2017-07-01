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بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 23:54 رسميا... شبيبة البيجيدي ترشح بن كيران لولاية ثالثة على رأس الحزب وتتجاهل العثماني وتهاجم الرميد | بوليتيك
رسميا... شبيبة ''البيجيدي '' ترشح بن كيران لولاية ثالثة على رأس الحزب وتتجاهل العثماني وتهاجم الرميد
أشاد المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، ''بالمواقف الصامدة للأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران في مواجهة إرادات التحكم بمختلف تعبيراته الحزبية والسياسية، وتشبثه بالمبادئ والمواقف الثابتة


شوف تيفي


أشاد المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، ''بالمواقف الصامدة للأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران في مواجهة إرادات التحكم بمختلف تعبيراته الحزبية والسياسية، وتشبثه بالمبادئ والمواقف الثابتة للحزب التي لا تلين بين يدي المواقع والمناصب، مطالبين منه الاستمرار في ممارسة أدواره الوطنية حالا ومستقبلا باعتباره أملا لفئات واسعة من الشعب المغربي التي آمنت بمنطق الإصلاح في ظل الاستقرار''.

ووسط غياب لأية إشارة للحكومة التي يرأسها الحزب، استنكر المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، التدخلات الأمنية التي تواجه بها الدولة الفعاليات التضامنية مع حراك الحسيمة، آخرها التدخل العنيف في حق المحتجين السلميين بوقفة الرباط مساء يوم 8 يوليوز 2017، مسجلين تضامنهم مع كل المعنفين''.

وجددت شبيبة المصباح، خلال اجتماعها العادي اليوم الأحد 9 يوليوز 2017، دعمها لمطالب ساكنة الحسيمة المشروعة، داعية الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في التعامل الجدي مع مطالب الشعب المغربي في الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية، مذكرة أن تحكيم المقاربة الأمنية لتبريرها وتبييضها لا يزيدان الأزمة إلا استفحالا،مشددة أن الحل الأسلم هو رفع الحصار الأمني عن إقليم الحسيمة، وإطلاق سراح المعتقلين، والاستجابة لمطالب الساكنة، ومحاسبة المعتدين على المحتجين السلميين وممتلكات المواطنين''.

ومن جهة أخرى، جدد أعضاء المكتب الوطني تأكيدهم على البراءة التامة لشباب ''الفايسبوك'' المعتقلين على خلفية البلاغ المشترك ''الفضيحة '' حسب تعبيرهم الذي وقعه ''مصطفى الرميد''، معتبرين أن اعتقالهم هو اعتقال سياسي محض تم في سياق ابتزاز حزب العدالة والتنمية ومساومته على مواقفه من البلوكاج الحكومي، متوجهين بالتحية العالية لكل أعضاء اللجنة الوطنية لمساندة شباب الفايسبوك المعتقلين على دعمهم ومساندتهم للشباب.


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