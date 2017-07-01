عاجل ..إغماءات في'' موروكومول'' بسبب الدوزي وهاشنو واقع ﻿

علمت''شوف تيفي''،أن المركب التجاري ''موروكومول''،يشهد في هذه الأثناء حالة من الفوضى في صفوف الجمهور الذي حج لمتابعة سهرة الدوزي .

شوف تيفي:

علمت''شوف تيفي''،أن المركب التجاري ''موروكومول''،يشهد في هذه الأثناء حالة من الفوضى في صفوف الجمهور الذي حج لمتابعة سهرة الدوزي .

و عاينت ''شوف تيفي'' إغماءات بالجملة في صفوف بعض الحاضرين الذين سقطوا أرضا بسبب ضيق المكان الذي لم يتسع للكم الكبير للجمهور الذي حج من مختلف مناطق المملكة لمتابعة سهرة ابن مدينة وجدة.

تجدر الإشارة،أن فضاء موروكومول يحتضن فعاليات مهرجان التسوق بالدارالبيضاء .