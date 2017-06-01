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مثير.. 17 ألف مشجع لبدر هاري في نزال القرن أمام ريكو

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 23:13 مثير.. 17 ألف مشجع لبدر هاري في نزال القرن أمام ريكو | سبور
مثير.. 17 ألف مشجع لبدر هاري في نزال القرن أمام ريكو
من المرتقب أن يحضر 17 ألف مشجع في النزال بين المغربي بدر هاري والهولندي ريكو فيرهوفن بقاعة زيكو دونا أرينا بأمستردام التي تحتضن حفلان ''مطاليكا'' و ''ليدي غاغا'' وكبار نجوم الغناء العالميين.

"شوف تيفي"


من المرتقب أن يحضر 17 ألف مشجع في النزال بين المغربي بدر هاري والهولندي ريكو فيرهوفن بقاعة زيكو دونا أرينا بأمستردام التي تحتضن حفلان "مطاليكا" و "ليدي غاغا" وكبار نجوم الغناء العالميين.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فسيتم طرح التذاكر الخاصة بـ "نزال القرن" كما أطلقت عليه الصحافة الهولندية، بداية من يناير المقبل رغم أن النزال حدد له تاريخ مارس المقبل.

وأكدت اليومية أن النزال الأخير بين هاري وريكو، شهد حضورا جماهيريا كبيرا إذ بيعت جميع التذاكر رغم أن سعرها وصل إلى سبعة آلاف درهم للمقاعد المجانبة للحلبة و6 آلاف درهم للمقاعد الموالية و4 آلاف درهم للتي بعدها، قبل أن يصل الثمن إلى 1800 درهم للصفوف الخلفية الأخيرة في قاعة "كونيغ بيلزينير أرينا" في مدينة أوبيرهاوسن الألمانية.

وكان من المقرر أن يتقابل البطلان بعد شهر من النزال الأول لكن إيداع هاري السجن أوقف استعدادات شركة "غلوري" المكلفة بالتنظيم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصباح ريكو بدر هاري

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