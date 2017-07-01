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فضيحة جنسية تهز الفايسبوك بالمغرب: فتاة تمارس الشذوذ الجنسي رفقة فتاة أخرى على المباشر

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 22:55 فضيحة جنسية تهز الفايسبوك بالمغرب: فتاة تمارس الشذوذ الجنسي رفقة فتاة أخرى على المباشر | حوادث و حقوق
فضيحة جنسية تهز الفايسبوك بالمغرب: فتاة تمارس الشذوذ الجنسي رفقة فتاة أخرى على المباشر
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام شابتين بالمغرب بممارسة شذوذ جنسي بينهما من خلال القيام بحركات جنسية والتلفظ بكلمات مخلة بالحياء.


"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام شابتين بالمغرب بممارسة شذوذ جنسي بينهما من خلال القيام بحركات جنسية والتلفظ بكلمات مخلة بالحياء.

وقامت إحدى الفتاتين بتوثيق الفيديو من خلال تقنية المباشر عبر الفايسبوك، وهو ما جعل آلاف النشطاء، يتفاعلون معها بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم واستيائهم الشديد لقيام المعنيتين بالأمر بمثل هذه الأمور المخلة بالحياء.

ومن جهة أخرى، طالب بعض النشطاء باعتقال الشابتين، حتى تكونان عبرة لكل من يرغب في نشر فيديوهات جنسية فاضحة مشابهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونظرا لمضمون الفيديو غير الأخلاقي فإن "شوف تيفي"، تجنبت نشر الفيديو مع المادة الإخبارية احتراما لجميع قرائها.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مقطع فيديو الحياء فيديوهات جنسية

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