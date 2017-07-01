عشرة أيام من الدراسة لكشف علاقة ''غاز الخردل'' بالسرطان في منطقة الريف ﻿

كشفت قصاصة لوكالة ''فرانس بريس''، عن قيام وزارة الصحة بدراسة ستستغرق 10 أيام لمعرفة العلاقة التي تربط بين نسب السرطان المرتفعة بإقليم الريف و''غاز الخردل''.

شوف تيفي

وكالات



كشفت قصاصة لوكالة ''فرانس بريس''، عن قيام وزارة الصحة بدراسة ستستغرق 10 أيام لمعرفة العلاقة التي تربط بين نسب السرطان المرتفعة بإقليم الريف و''غاز الخردل''.



ووفق الوكالة، قال ''الحسين الوردي بأنه لم تثبت أي دراسة حتى الآن إحتمالا بوجود صلة بين غاز الخردل والسرطان''، مؤكدا بأن وزارة الصحة أطلقت للتو دراسة هي الأولى من نوعها حول هذه المسألة وأن نتائجها ستكتشف خلال عشرة أيام''.



ويرى العديد من المتتبعين أن ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان بمنطقة الريف خصوصا والشمال عموما، له علاقة مباشرة للقصف الإسباني إبان الإستعمار للمنطقة بغاز الخردل.





