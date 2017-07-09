الحكم على مغرد معروف ب 10 سنوات سجنا مع الشغل والنفاذ بسبب تغريداته ﻿

ذكرت صحيفة (القبس) الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن الحكم على مغرد معروف بـاسم "جبريت سياسي" قد اصبح نهائيا ، بعدما أيدت محكمة التمييز في الكويت حكم حبس هذا المغرد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بسبب تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكانت المباحث حسب الصحيفة ذاتها ، قد ألقت القبض على المتهم" وليد فارس نواف هايص" صاحب الحساب الشخصي "جبريت سياسي" على موقع تويتر ، بعد بحث وتحر عن شخصيته الحقيقية، حيث أنه دأب على نشر أخبار كاذبة وتشويه شخصيات سياسية في الكويت.
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