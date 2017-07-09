الحكم على مغرد معروف ب 10 سنوات سجنا مع الشغل والنفاذ بسبب تغريداته ﻿

ذكرت صحيفة (القبس) الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن الحكم على مغرد معروف بـاسم ''جبريت سياسي'' قد اصبح نهائيا ، بعدما أيدت محكمة التمييز في الكويت حكم حبس هذا المغرد 10 سنوات مع الشغل

ذكرت صحيفة (القبس) الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن الحكم على مغرد معروف بـاسم "جبريت سياسي" قد اصبح نهائيا ، بعدما أيدت محكمة التمييز في الكويت حكم حبس هذا المغرد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بسبب تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكانت المباحث حسب الصحيفة ذاتها ، قد ألقت القبض على المتهم" وليد فارس نواف هايص" صاحب الحساب الشخصي "جبريت سياسي" على موقع تويتر ، بعد بحث وتحر عن شخصيته الحقيقية، حيث أنه دأب على نشر أخبار كاذبة وتشويه شخصيات سياسية في الكويت.