 الحكم على مغرد معروف ب 10 سنوات سجنا مع الشغل والنفاذ بسبب تغريداته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..تقرير إخباري خطير: هزيمة الإسلام تبدأ بنشر الجنس والدعارة بين النساء المسلمات+تفاصيل صادمة | منوعات

بالفيديو..تقرير إخباري خطير: هزيمة الإسلام تبدأ بنشر الجنس والدعارة بين النساء المسلمات+تفاصيل

رسميا... شبيبة البيجيدي ترشح بن كيران لولاية ثالثة على رأس الحزب وتتجاهل العثماني وتهاجم الرميد | بوليتيك

رسميا... شبيبة ''البيجيدي '' ترشح بن كيران لولاية ثالثة على رأس الحزب وتتجاهل العثماني وتهاجم الرميد

عاجل ..إغماءات في موروكومول بسبب الدوزي وهاشنو واقع | ثقافة و فنون

عاجل ..إغماءات في'' موروكومول'' بسبب الدوزي وهاشنو واقع

فضيحة جنسية تهز الفايسبوك بالمغرب: فتاة تمارس الشذوذ الجنسي رفقة فتاة أخرى على المباشر | حوادث و حقوق

فضيحة جنسية تهز الفايسبوك بالمغرب: فتاة تمارس الشذوذ الجنسي رفقة فتاة أخرى على المباشر

عشرة أيام من الدراسة لكشف علاقة غاز الخردل بالسرطان في منطقة الريف | مجتمع

عشرة أيام من الدراسة لكشف علاقة ''غاز الخردل'' بالسرطان في منطقة الريف

الحكم على مغرد معروف ب 10 سنوات سجنا مع الشغل والنفاذ بسبب تغريداته | حوادث و حقوق

الحكم على مغرد معروف ب 10 سنوات سجنا مع الشغل والنفاذ بسبب تغريداته

فيديو حادثة السير التي هزت سلا اليوم والتي خلفت أكتر من 30 ضحية | بووز

فيديو حادثة السير التي هزت سلا اليوم والتي خلفت أكتر من 30 ضحية

فضيحة وبالصور.. صحاب شرع اليد شرملو طالبة وعشيقها حصلوهم كيمارسو الجنس في باركينك بفاس | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصور.. صحاب شرع اليد شرملو طالبة وعشيقها حصلوهم كيمارسو الجنس في باركينك بفاس

فيديو خطير يرعب المغاربة..السيبوفة والسرقة والسيبة في فاس | حوادث و حقوق

فيديو خطير يرعب المغاربة..السيبوفة والسرقة والسيبة في فاس

أزمة إخوان بن كيران

الحكم على مغرد معروف ب 10 سنوات سجنا مع الشغل والنفاذ بسبب تغريداته

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 22:38 الحكم على مغرد معروف ب 10 سنوات سجنا مع الشغل والنفاذ بسبب تغريداته | حوادث و حقوق
الحكم على مغرد معروف ب 10 سنوات سجنا مع الشغل والنفاذ بسبب تغريداته
ذكرت صحيفة (القبس) الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن الحكم على مغرد معروف بـاسم ''جبريت سياسي'' قد اصبح نهائيا ، بعدما أيدت محكمة التمييز في الكويت حكم حبس هذا المغرد 10 سنوات مع الشغل

 

ذكرت صحيفة (القبس) الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن الحكم على مغرد معروف بـاسم "جبريت سياسي" قد اصبح نهائيا ، بعدما أيدت محكمة التمييز في الكويت حكم حبس هذا المغرد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بسبب تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكانت المباحث حسب الصحيفة ذاتها ، قد ألقت القبض على المتهم" وليد فارس نواف هايص" صاحب الحساب الشخصي "جبريت سياسي" على موقع تويتر ، بعد بحث وتحر عن شخصيته الحقيقية، حيث أنه دأب على نشر أخبار كاذبة وتشويه شخصيات سياسية في الكويت.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محكمة سجن مغرد كويتي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة جنسية تهز الفايسبوك بالمغرب: فتاة تمارس الشذوذ الجنسي رفقة فتاة أخرى على المباشر | حوادث و حقوق

فضيحة جنسية تهز الفايسبوك بالمغرب: فتاة تمارس الشذوذ الجنسي رفقة فتاة أخرى على المباشر

فضيحة وبالصور.. صحاب شرع اليد شرملو طالبة وعشيقها حصلوهم كيمارسو الجنس في باركينك بفاس | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصور.. صحاب شرع اليد شرملو طالبة وعشيقها حصلوهم كيمارسو الجنس في باركينك بفاس

فيديو خطير يرعب المغاربة..السيبوفة والسرقة والسيبة في فاس | حوادث و حقوق

فيديو خطير يرعب المغاربة..السيبوفة والسرقة والسيبة في فاس

خطير.. معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين أفراد أسرتين بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

خطير.. معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين أفراد أسرتين بمدينة طنجة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الله ينعل اللي يثيق فالدنيا يحدث هذا في المغرب: فيديو صادم...مهندس مغربي نابغة قطعوا ليه رجليه ورماوه فغابة وأصبح متشردا | بــووز
منذ 1 دقيقة

''الله ينعل اللي يثيق فالدنيا'' يحدث هذا في المغرب: فيديو صادم...مهندس مغربي نابغة قطعوا ليه رجليه ورماوه فغابة وأصبح متشردا

زينة الداودية ..أنا تنغني بإحساسي وماتيهمونيش الفلوس | خارج البلاطو

زينة الداودية ..أنا تنغني بإحساسي وماتيهمونيش الفلوس

زينة الداودية..غادي نولي نغني الراي وهاهما الأغاني الجداد ديالي | خارج البلاطو

زينة الداودية..غادي نولي نغني الراي وهاهما الأغاني الجداد ديالي

سولنا المغاربة شنو هو العيش الكريم بالنسبة ليهوم( شوفو الأجوبة الصادمة) | نسولو الناس

سولنا المغاربة شنو هو ''العيش الكريم '' بالنسبة ليهوم( شوفو الأجوبة الصادمة)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..تقرير إخباري خطير: هزيمة الإسلام تبدأ بنشر الجنس والدعارة بين النساء المسلمات+تفاصيل صادمة | منوعات
منذ 12 دقيقة

بالفيديو..تقرير إخباري خطير: هزيمة الإسلام تبدأ بنشر الجنس والدعارة بين النساء المسلمات+تفاصيل

رسميا... شبيبة البيجيدي ترشح بن كيران لولاية ثالثة على رأس الحزب وتتجاهل العثماني وتهاجم الرميد | بوليتيك

رسميا... شبيبة ''البيجيدي '' ترشح بن كيران لولاية ثالثة على رأس الحزب وتتجاهل العثماني وتهاجم الرميد

عاجل ..إغماءات في موروكومول بسبب الدوزي وهاشنو واقع | ثقافة و فنون

عاجل ..إغماءات في'' موروكومول'' بسبب الدوزي وهاشنو واقع

فضيحة جنسية تهز الفايسبوك بالمغرب: فتاة تمارس الشذوذ الجنسي رفقة فتاة أخرى على المباشر | حوادث و حقوق

فضيحة جنسية تهز الفايسبوك بالمغرب: فتاة تمارس الشذوذ الجنسي رفقة فتاة أخرى على المباشر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.