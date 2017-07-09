 فضيحة وبالصور.. صحاب شرع اليد شرملو طالبة وعشيقها حصلوهم كيمارسو الجنس في باركينك بفاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو حادثة السير التي هزت سلا اليوم والتي خلفت أكتر من 30 ضحية | بووز

فيديو حادثة السير التي هزت سلا اليوم والتي خلفت أكتر من 30 ضحية

فضيحة وبالصور.. صحاب شرع اليد شرملو طالبة وعشيقها حصلوهم كيمارسو الجنس في باركينك بفاس | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصور.. صحاب شرع اليد شرملو طالبة وعشيقها حصلوهم كيمارسو الجنس في باركينك بفاس

فيديو خطير يرعب المغاربة..السيبوفة والسرقة والسيبة في فاس | حوادث و حقوق

فيديو خطير يرعب المغاربة..السيبوفة والسرقة والسيبة في فاس

الفنان المغربي لاغتيست حيح وعربد في إفران..وها شنو وقع | ثقافة و فنون

الفنان المغربي ''لاغتيست '' حيح وعربد في إفران..وها شنو وقع

بعد خدام الدولة فضيحة أخرى تنفجر ...تفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع الواحد | بوليتيك

بعد خدام الدولة فضيحة أخرى تنفجر ...تفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع الواحد

مثير.. اعتقال مسير رياضي بفريق كبير لكرة القدم بالمغرب..وهذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص هذه الفضيحة | مجتمع

مثير.. اعتقال مسير رياضي بفريق كبير لكرة القدم بالمغرب..وهذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص هذه الفضيحة

حرب شرسة بين أخنوش والعماري لإستقطاب رجال الأعمال بسبب الحسيمة | بوليتيك

حرب شرسة بين ''أخنوش'' و''العماري'' لإستقطاب رجال الأعمال بسبب الحسيمة

بالصور.. هذه هي حقيقة سيارة الدولة الفارهة | مجتمع

بالصور.. هذه هي حقيقة سيارة الدولة الفارهة

خطير.. معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين أفراد أسرتين بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

خطير.. معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين أفراد أسرتين بمدينة طنجة

أزمة إخوان بن كيران

فضيحة وبالصور.. صحاب شرع اليد شرملو طالبة وعشيقها حصلوهم كيمارسو الجنس في باركينك بفاس

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 21:47 فضيحة وبالصور.. صحاب شرع اليد شرملو طالبة وعشيقها حصلوهم كيمارسو الجنس في باركينك بفاس | حوادث و حقوق
فضيحة وبالصور.. صحاب شرع اليد شرملو طالبة وعشيقها حصلوهم كيمارسو الجنس في باركينك بفاس
اهتز محيط الحرم الجامعي بسايس، عشية أمس السبت، على وقع أحداث مثيرة عقب هجوم أشخاص ينحدرون من الحي الشعبي الصباطي مدججين بالأسلحة البيضاء على طالبة كانت في وضعية مخلة بالحياء مع شخص وسط مرآب

"شوف تيفي"

 

اهتز محيط الحرم الجامعي بسايس، عشية أمس السبت، على وقع أحداث مثيرة عقب هجوم أشخاص ينحدرون من الحي الشعبي الصباطي مدججين بالأسلحة البيضاء على طالبة كانت في وضعية مخلة بالحياء مع شخص وسط مرآب للسيارات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطالبة وعشيقها، تم ضبطهما وهما يمارسان الجنس، من طرف المعتدين، الذين أقدموا على توجيه طعنات لهما في مناطق مختلفة من جسدهما.

وأكد المصدر ذاته أن الطالبة وعشيقها تم نقلهما إلي مستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس من أجل تلقي العلاجات الضرورية.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحرم الجامعي الحي الشعبي الأسلحة البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو خطير يرعب المغاربة..السيبوفة والسرقة والسيبة في فاس | حوادث و حقوق

فيديو خطير يرعب المغاربة..السيبوفة والسرقة والسيبة في فاس

خطير.. معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين أفراد أسرتين بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

خطير.. معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين أفراد أسرتين بمدينة طنجة

عاجل وبالصور.. فاجعة جد مؤلمة تهز مدينة سلا..ها شنو وقع في شاطئ سيدي موسى | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. فاجعة جد مؤلمة تهز مدينة سلا..ها شنو وقع في شاطئ سيدي موسى

خطير : منعرج يتسبب في إنقلاب سيارة نواحي بنسليمان | حوادث و حقوق

خطير : منعرج يتسبب في إنقلاب سيارة نواحي بنسليمان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سولنا المغاربة شنو هو العيش الكريم بالنسبة ليهوم( شوفو الأجوبة الصادمة) | نسولو الناس
منذ 5 دقائق

سولنا المغاربة شنو هو ''العيش الكريم '' بالنسبة ليهوم( شوفو الأجوبة الصادمة)

كواليس سهرة زينة الداودية بكازا بحضور والدتها..رقصات طريفة وتصريحات مثيرة | خارج البلاطو

كواليس سهرة زينة الداودية بكازا بحضور والدتها..رقصات طريفة وتصريحات مثيرة

شهادة صادمة من سورية: مغربيات تيقولوا لينا سيروا فحالكم علينا لسوريا | خارج البلاطو

شهادة صادمة من سورية: مغربيات تيقولوا لينا سيروا فحالكم علينا لسوريا

بالفيديو..مغربيات يتقمصن دور سوريات وينافسهن في التسول بالشوارع والسوريات كاعيات | خارج البلاطو

بالفيديو..مغربيات يتقمصن دور سوريات وينافسهن في التسول بالشوارع والسوريات ''كاعيات''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو حادثة السير التي هزت سلا اليوم والتي خلفت أكتر من 30 ضحية | بووز
منذ 24 دقيقة

فيديو حادثة السير التي هزت سلا اليوم والتي خلفت أكتر من 30 ضحية

فضيحة وبالصور.. صحاب شرع اليد شرملو طالبة وعشيقها حصلوهم كيمارسو الجنس في باركينك بفاس | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصور.. صحاب شرع اليد شرملو طالبة وعشيقها حصلوهم كيمارسو الجنس في باركينك بفاس

فيديو خطير يرعب المغاربة..السيبوفة والسرقة والسيبة في فاس | حوادث و حقوق

فيديو خطير يرعب المغاربة..السيبوفة والسرقة والسيبة في فاس

الفنان المغربي لاغتيست حيح وعربد في إفران..وها شنو وقع | ثقافة و فنون

الفنان المغربي ''لاغتيست '' حيح وعربد في إفران..وها شنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.