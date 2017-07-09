فضيحة وبالصور.. صحاب شرع اليد شرملو طالبة وعشيقها حصلوهم كيمارسو الجنس في باركينك بفاس ﻿

اهتز محيط الحرم الجامعي بسايس، عشية أمس السبت، على وقع أحداث مثيرة عقب هجوم أشخاص ينحدرون من الحي الشعبي الصباطي مدججين بالأسلحة البيضاء على طالبة كانت في وضعية مخلة بالحياء مع شخص وسط مرآب

"شوف تيفي"

اهتز محيط الحرم الجامعي بسايس، عشية أمس السبت، على وقع أحداث مثيرة عقب هجوم أشخاص ينحدرون من الحي الشعبي الصباطي مدججين بالأسلحة البيضاء على طالبة كانت في وضعية مخلة بالحياء مع شخص وسط مرآب للسيارات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطالبة وعشيقها، تم ضبطهما وهما يمارسان الجنس، من طرف المعتدين، الذين أقدموا على توجيه طعنات لهما في مناطق مختلفة من جسدهما.

وأكد المصدر ذاته أن الطالبة وعشيقها تم نقلهما إلي مستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس من أجل تلقي العلاجات الضرورية.



