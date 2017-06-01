فيديو خطير يرعب المغاربة..السيبوفة والسرقة والسيبة في فاس ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد مقطع فيديو جد صادم، يُظهر لحظة تجول شباب خارجين عن القانون بشوارع العاصمة العلمية فاس وهم يحملون السكاكين والسيوف.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد مقطع فيديو جد صادم، يُظهر لحظة تجول شباب خارجين عن القانون بشوارع العاصمة العلمية فاس وهم يحملون السكاكين والسيوف.

وأوضح ناشروا هذا الفيديو أن العديد من الأحياء الشعبية بمدينة فاس، تحولت أخيرا، لمرتع للمجرمين وتجار المخدرات بجميع أشكالها وتلاوينها، موضحين أن المواطن يكون ضحية لعمليات سرقة تشهدها هذه الأحياء بشكل يومي.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة لمطالبة المصالح الأمنية بمدينة فاس بوضع خطة أمنية مستعجلة، تهدف إلى محاربة الجريمة وحماية المواطنين، وخاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، والتي يستغل "مشرملون" مسلحون غياب الأمن خلالها للقيام بعمليات سرقة تنتهي أحيانا بتعرض المواطن للضرب والجرح.



