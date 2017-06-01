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الفنان المغربي ''لاغتيست '' حيح وعربد في إفران..وها شنو وقع

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 21:42 الفنان المغربي لاغتيست حيح وعربد في إفران..وها شنو وقع | ثقافة و فنون
الفنان المغربي ''لاغتيست '' حيح وعربد في إفران..وها شنو وقع
عاش منظمو مهرجان إفران الدولي في دورته الثانية، ليلة الجمعة الماضية، توثرا كبيرا بعد أن رفض ''لاغتيست'' المغني الفرنسي من أصل مغربي الصعود إلى منصة المهرجان، وهو الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير.

''شوف تيفي''


عاش منظمو مهرجان إفران الدولي في دورته الثانية، ليلة الجمعة الماضية، توثرا كبيرا بعد أن رفض ''لاغتيست'' المغني الفرنسي من أصل مغربي الصعود إلى منصة المهرجان، وهو الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير.

وحسب ما جاء بيومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فقد اضطر المنظمون الذين عاشوا لحظات عصيبة، سيما أن آلاف الأشخاص حجوا إلى المكان الذي وضعت فيه المنصة لمتابعة سهرة المغني، إلى تهديد ''لاغتيست'' وتنبيهه بأن شرطا جزائيا ينتظره إذا أخلف بأحد بنود العقد الذي يجمعه بهم.

وحسب مصادر مطلعة لليومية فإن المغني الشاب، ومباشرة بعد انتهاء الندوة الصحافية المنظمة في إطار فعاليات المهرجان، غادر إفران في اتجاه البيضاء، حيث من المنتظر أن ينظم حفلة فنية، معبرا عن انزعاجه من أسئلة بعض الصحافيين، رغم أنها كانت عادية جدا .

وأوضحت المصادر ذاتها أنه ودون أن يكلف نفسه عناء إعلام منظمي المهرجان بخطوته، حاول مغادرة المدينة، الأمر الذي أذخل القائمين على تنظيم التظاهرة الفنية في دوامة كبيرة لم يخرجوا منها بسهولة.

وفي الوقت الذي نجح فيه منظمو المهرجان في اقناع المغني بالعودة إلى المدينة، من أجل التفاوض معه، وإيجاد حل للمشكل الذي جعله يتخذ قرارا غير مسبوق، ولا يظهر نضجه الفني، أكدت مصادر ''الصباح'' أن ''لاغتيست'' تشبث بموقفه، ورفض اعتلاء المنصة، رغم أن الجمهور عبر عن احتجاجه بعد تأخر فقرة المغني الشاب لأكثر من ساعة ونصف.

وبعدما فشلت جميع المحاولات وأمام احتجاجات الجمهور، أكدت مصادر اليومية أن منظمي المهرجان، لجؤوا إلى لغة التهديد ، وذكروا المغني الشاب بأنه ملزم بتحمل مسؤولية ما يمكن أن يحدث بعد إلغاء فقرته الغنائية في آخر لحظة، كما أنهم على حد تعبير نفس المصادر، أخبروه أن المهرجان يحظى بالرعاية السامية للملك محمد السادس وهو الأمر الذي قد يجر عليه الكثير من المشاكل.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أكدت المصادر أن منظمي المهرجان، اضطروا إلى إخبار ''لاغتيست'' أن أميرا، على علم بما حدث وأنه عبر عن انزعاجه من الأمر، وأعطى أوامره ليصعد إلى المنصة.

وأشارت اليومية إلى أن الفنان حاتم إيدار، اضطر إلى تمديد فقرته الغنائية بطلب من اللجنة المنظمة، وذلك خلال المفاوضات مع ''لاغتيست''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي لاغتيست المهرجان مهرجان إفران الجمهور حاتم إيدار

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