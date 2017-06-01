 بعد خدام الدولة فضيحة أخرى تنفجر ...تفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع الواحد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد خدام الدولة فضيحة أخرى تنفجر ...تفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع الواحد | بوليتيك

بعد خدام الدولة فضيحة أخرى تنفجر ...تفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع الواحد

مثير.. اعتقال مسير رياضي بفريق كبير لكرة القدم بالمغرب..وهذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص هذه الفضيحة | مجتمع

مثير.. اعتقال مسير رياضي بفريق كبير لكرة القدم بالمغرب..وهذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص هذه الفضيحة

حرب شرسة بين أخنوش والعماري لإستقطاب رجال الأعمال بسبب الحسيمة | بوليتيك

حرب شرسة بين ''أخنوش'' و''العماري'' لإستقطاب رجال الأعمال بسبب الحسيمة

بالصور.. هذه هي حقيقة سيارة الدولة الفارهة | مجتمع

بالصور.. هذه هي حقيقة سيارة الدولة الفارهة

خطير.. معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين أفراد أسرتين بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

خطير.. معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين أفراد أسرتين بمدينة طنجة

سابقة...الحكومة السعودية تفرض رسوما على العمال الوافدين على المملكة | دولي

سابقة...الحكومة السعودية تفرض رسوما على العمال الوافدين على المملكة

بالفيديو.. تحذير هام للمغاربة اللي شادين الطريق من أوروبا للمغرب.. | مجتمع

بالفيديو.. تحذير هام للمغاربة اللي شادين الطريق من أوروبا للمغرب..

السعودية ترفع الضريبة على الحجاج وتفرض ضمانا بنكيا على الشركات | دولي

السعودية ترفع الضريبة على الحجاج وتفرض ''ضمانا بنكيا'' على الشركات

مؤلم وبالصور..عرس يتحول إلى مأثم: عروس تفارق الحياة خلال حفل زفافها | مجتمع

مؤلم وبالصور..عرس يتحول إلى مأثم: عروس تفارق الحياة خلال حفل زفافها

أزمة إخوان بن كيران

بعد خدام الدولة فضيحة أخرى تنفجر ...تفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع الواحد

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 20:59 بعد خدام الدولة فضيحة أخرى تنفجر ...تفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع الواحد | بوليتيك
بعد خدام الدولة فضيحة أخرى تنفجر ...تفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع الواحد
اتهم سلاليون وزارة الداخلية بالإفراط في استعمال القوة لتهجيرهم من أراضيهم تنفيذا لقرار للمجلس الجماعي لتارودانت بتفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع، لفائدة مشاريع استثمارية ضخمة في مليكة

"شوف تيفي"

اتهم سلاليون وزارة الداخلية بالإفراط في استعمال القوة لتهجيرهم من أراضيهم تنفيذا لقرار للمجلس الجماعي لتارودانت بتفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع، لفائدة مشاريع استثمارية ضخمة في مليكة منتخبين ونافذين.

وحسب ما جاء بيومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فقد نددت جمعيات حقوقية بطريقة تنزيل القرار المشبوه، إذ اختارت السلطات فترة صلاة الجمعة الماضي لإطلاق الجرافات بأراضي الجماعة السلالية لأهل تارودانت من أجل استكمال الاستحواذ على ما تبقى بحوزتهم وإعدام زراعتهم المعيشية.

وأوضحت اليومية ذاتها أن وقفة نفذها أعضاء الجماعة المذكورة، لم تمنع من إفراغ الأراضي المستهدفة، إذ اعترض شيخ ثمانيني وابنته جرافة العمالة التي شرعت في تسوية أرضه، وسط صراخ من قبيل "طحنو بونا..عاد خوذو أرض جدودنا".

وأكدت الجمعيات المذكورة أن المجلس سلم أزيد من ألف هكتار لأحد البرلمانيين النافدين بالمنطقة بموجب عقد كراء لم تتجاوز مساحته القانونية 556 هكتارا، وأن السلاليين الغاضبين يتشبثون بحقهم في أراضيهم، نافين أن يكونوا قد باعوها لأي جهة كانت أو تلقوا عنها أي مقابل، وداعين السلطات بمراجعة ملفاتهم حيث تفيد الوقائع أن وصاية وزارة الداخلية فوتت جزءا من 300 هكتار للمجلس الجماعي قبل أن تقوم بتفويته لجهات تتمتع بحماية خاصة، وهو ما جعلها تستهدف الحلقة الأضعف وتعود للإجهاز على ما تبقى من أراضي السلاليين الفقراء.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السلالية تارودانت وزارة الداخلية العمالة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حرب شرسة بين أخنوش والعماري لإستقطاب رجال الأعمال بسبب الحسيمة | بوليتيك

حرب شرسة بين ''أخنوش'' و''العماري'' لإستقطاب رجال الأعمال بسبب الحسيمة

ناصر الزفزافي أمام قاضي التحقيق بالدار البيضاء وهيئة الدفاع تطالب بالسراح المؤقث | بوليتيك

''ناصر الزفزافي'' أمام قاضي التحقيق بالدار البيضاء وهيئة الدفاع تطالب ''بالسراح المؤقث''

ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة: تدخل السلطة المحلية والقوات العمومية على خلفية التجمهر الذي قام به مجموعة من الأشخاص بالرباط تم في إطار تنفيذ مقتضيات قانونية | بوليتيك

ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة: تدخل السلطة المحلية والقوات العمومية على خلفية التجمهر الذي قام به مجموعة من الأشخاص بالرباط تم في إطار تنفيذ مقتضيات قانونية

من جديد...نشطاء حراك-الريف ينقلون احتجاجاتهم من شوارع الحسيمة إلى شواطئها | بوليتيك

من جديد...نشطاء حراك-الريف ينقلون احتجاجاتهم من شوارع الحسيمة إلى شواطئها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من التيران للمهرجان باش نكملوا فرحتنا بتأهل الوداد | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

من التيران للمهرجان باش نكملوا فرحتنا بتأهل الوداد

طرائف مهرجان كازا ...أنا غير جيت ماعرفاش آش كاين | خارج البلاطو

طرائف مهرجان كازا ...أنا غير جيت ماعرفاش آش كاين

تصريح مثير...فريش مونتانا هو أحسن فنان عندي ولكن الأغاني ديالو ماعارفهومش | خارج البلاطو

تصريح مثير...فريش مونتانا هو أحسن فنان عندي ولكن الأغاني ديالو ماعارفهومش

رقصات غريبة ومثيرة في سهرة زينة الداودية | بــووز

رقصات غريبة ومثيرة في سهرة زينة الداودية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد خدام الدولة فضيحة أخرى تنفجر ...تفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع الواحد | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

بعد خدام الدولة فضيحة أخرى تنفجر ...تفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع الواحد

مثير.. اعتقال مسير رياضي بفريق كبير لكرة القدم بالمغرب..وهذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص هذه الفضيحة | مجتمع

مثير.. اعتقال مسير رياضي بفريق كبير لكرة القدم بالمغرب..وهذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص هذه الفضيحة

حرب شرسة بين أخنوش والعماري لإستقطاب رجال الأعمال بسبب الحسيمة | بوليتيك

حرب شرسة بين ''أخنوش'' و''العماري'' لإستقطاب رجال الأعمال بسبب الحسيمة

بالصور.. هذه هي حقيقة سيارة الدولة الفارهة | مجتمع

بالصور.. هذه هي حقيقة سيارة الدولة الفارهة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.