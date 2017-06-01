مثير.. اعتقال مسير رياضي بفريق كبير لكرة القدم بالمغرب..وهذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص هذه الفضيحة ﻿

أمرت النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، يومه الأحد، بإيداع ''م.ع'' صاحب محل لتسويق السيارات ونائب رئيس الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، سجن سيدي موسى، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال في مبالغ مالية

"شوف تيفي"

أمرت النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، يومه الأحد، بإيداع "م.ع" صاحب محل لتسويق السيارات ونائب رئيس الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، سجن سيدي موسى، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال في مبالغ مالية قدرت إلى حدود ساعة بأزيد من 300 مليون، فيما ينتظر أن تظهر شكايات جديدة، خصوصا أن الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، أعطى تعليماته بإحالة جميع الشكايات الموضوعة ضد المتهم والتي كانت أياد خفية تعبث فيها وتخفيها، دون أن تحيلها على الضابطة القضائية، لتمتع المتهم بنفوذ كبير في الإقليم.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فقد أشارت مصادر عليمة، أن التقديم الثاني جرى يومه الأحد، بعد أن أحيل المتهم في المرة الأولى على النيابة العامة، أمس السبت، إثر أبحاث باشرتها الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي للجديدة، وتمت خلالها مواجهة المتهم بمستثمر مقيم بالإمارات، كان ضحية نصب في مبالغ فاقت 200 مليون، وأخرى بقيمة 50 مليون، وظهور ضحايا جدد، إثر شيوع خبر وضعه رهن الحراسة النظرية.

وأكدت مصادر اليومية أن مسؤولا عسكريا محليا من بين الضحايا، دفع أزيد من عشرين مليونا لاقتناء سيارة جديدة، وظل المتهم يماطله قبل أن يكتشف أنه ضحية نصب إثر إيقاف المعني بالأمر، كما يوجد من بين ضحاياه شخصان أحدهما يقيم بالبيضاء والثاني بمراكش.