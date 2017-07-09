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بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 20:24 بالصور.. هذه هي حقيقة سيارة الدولة الفارهة | مجتمع
بالصور.. هذه هي حقيقة سيارة الدولة الفارهة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة قال عنها ناشروها إنها تعود لسيارة دولة فارهة تابعة لجماعة حضرية بإحدى المدن المغربية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة قال عنها ناشروها إنها تعود لسيارة دولة فارهة تابعة لجماعة حضرية بإحدى المدن المغربية.

وفور تداول هذه الصورة المثيرة والتي أشعلت خاصة الصفحات الفايسبوكية، ظهرت حقيقة الصورة، التي أكدت بأن السيارة الظاهرة بها، تحمل لوحتها ترقيما أجنبيا، أما الصورة المتداولة التي تحمل ترقيما تابعا للدولة هي مفبركة وجميع المعطيات المنتشرة بخصوصها مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء بالتوقف عن نشر مثل هذه الصور التي يهدف البعض منها إلى خلق الجدل وإثارة البلبلة وزيادة الاحتقان لاستهداف بعض الجهات السياسية والحزبية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المدن المغربية سيارة الدولة سيارة فارهة

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