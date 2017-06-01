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خطير.. معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين أفراد أسرتين بمدينة طنجة

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 19:47 خطير.. معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين أفراد أسرتين بمدينة طنجة | حوادث و حقوق
خطير.. معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين أفراد أسرتين بمدينة طنجة
المغرب؛شوف تيفي؛ بني مكادة؛ النيابة العامة المختصة؛ مصالح الأمن؛ العنف الجسدي؛ المشتبه فيهم

"شوف تيفي"

أحالت مصالح منطقة أمن بني مكادة على النيابة العامة المختصة بالمدينة، يوم أمس السبت، ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، متورطين في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض في حق أفراد عائلة من جيرانهم بحي بني ورياغل بالمنطقة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن أطوار هذه الواقعة، تعود إلى نزاع قضائي بين العائلتين اللتين تجمعهما علاقة جوار، وذلك حول استغلال منزل تكتريه إحداهما من الأخرى، الأمر الذي تطور آخر مرة إلى تعريض أفراد من عائلة مالكي المنزل لاعتداء جسدي عنيف، تدخلت على إثره مصالح الأمن بشكل فوري، مكن من توقيف كافة المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة.

وأوضح المصدر ذاته أن الواقعة، كانت موضوع أخبار تداولتها منابر إعلامية محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي تفاعلت معه مصالح ولاية أمن طنجة بشكل فوري من أجل توضيح الملابسات والظروف الحقيقية المحيطة بها، وكذا الإجراءات القانونية والميدانية المتخذة بشأنها.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بني مكادة النيابة العامة المختصة مصالح الأمن العنف الجسدي المشتبه فيهم

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