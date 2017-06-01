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سابقة...الحكومة السعودية تفرض رسوما على العمال الوافدين على المملكة

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 19:33 سابقة...الحكومة السعودية تفرض رسوما على العمال الوافدين على المملكة | دولي
سابقة...الحكومة السعودية تفرض رسوما على العمال الوافدين على المملكة
أعلنت الحكومة السعودية رسوماً على العمالة الوافدة بالتزامن مع إعلان ميزانيتها لعام 2017، وذلك بهدف تنويع مصادر دخل البلاد، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

شوف تيفي

أعلنت الحكومة السعودية رسوماً على العمالة الوافدة بالتزامن مع إعلان ميزانيتها لعام 2017، وذلك بهدف تنويع مصادر دخل البلاد، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وحسب مواقع سعودية، أطلقت المملكة برنامج "المقابل المالي" الذي يتضمن فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة كمصدر من مصادر الإيرادات غير النفطية للمملكة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، حيث سيتم فرض هذا المقابل بشكل تدريجي وتصاعدي مع ملاحظة أن البرنامج ينحو لفرض مقابل أعلى على القطاعات التي يوجد بها فائض من العمالة السعودية.

ووفقاً للبرنامج فسيتم في النصف الثاني من عام 2017، تطبيق رسوم شهرية فقط على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بواقع 100 ريال سعودي عن كل مرافق، وتستهدف هذه الرسوم توفير مليار ريال بنهاية العام.


‫شوف تيفي

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البرنامج السعودية الإيرادات النفط شوف تيفي

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