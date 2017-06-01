بالفيديو.. تحذير هام للمغاربة اللي شادين الطريق من أوروبا للمغرب.. ﻿

كشف تسجيل تناقلته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أن سلطات العديد من الدول الأوروبية، تفرض غرامية مالية كبيرة على المغاربة المقيمين بالخارج، في حال تم ضبطهم خلال رحلتهم عبر سيارتهم

"شوف تيفي"

كشف تسجيل تناقلته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أن سلطات العديد من الدول الأوروبية، تفرض غرامية مالية كبيرة على المغاربة المقيمين بالخارج، في حال تم ضبطهم خلال رحلتهم عبر سيارتهم الخاصة في اتجاه المغرب وهم يقودون باستخدام "نعل بلاستيكي".

وأوضح صاحب التسجيل أن قيمة الغرامة، تصل إلى 200 يورو، وفي حال امتناع المهاجر المغربي عن أداء الغرامة فإن السلطات تقوم بحجز سيارته، داعيا جميع المغاربة المسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر وارتداء أحذية خلال ر حلتهم.

وأكد متفاعلون مع التسجيل صحة المعلومات الواردة به، داعين بدورهم جميع المسافرين إلى تجنب القيادة بالنعل، واستخدام الأحذية الرياضية كبديل بالرغم من طول الرحلة.