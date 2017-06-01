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السعودية ترفع الضريبة على الحجاج وتفرض ''ضمانا بنكيا'' على الشركات

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 19:06 السعودية ترفع الضريبة على الحجاج وتفرض ضمانا بنكيا على الشركات | دولي
السعودية ترفع الضريبة على الحجاج وتفرض ''ضمانا بنكيا'' على الشركات
كشفت مواقع إعلامية خليجية، أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت يوم أمس، عن فرض ما أسمته ''ضماناً بنكياً'' على شركات ومؤسسات حجاج الداخل، بنسبة 30% من قيمة ضمان الخدمة للوزارة، بواقع دفع 400 ريال

شوف تيفي


كشفت مواقع إعلامية خليجية، أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت يوم أمس، عن فرض ما أسمته ''ضماناً بنكياً'' على شركات ومؤسسات حجاج الداخل، بنسبة 30% من قيمة ضمان الخدمة للوزارة، بواقع دفع 400 ريال ضماناً عن كل حاج قبل التسجيل إلكترونياً، فيما يعد تراجعاً للرياض عن تأكيد سابق بأن أي زيادة في الضرائب والرسوم لن تشمل حجاج بيت الله الحرام سواء في الداخل أو الخارج''.

وحسب ذات المصدر، ''سيبدأ العمل بهذا النظام الجديد، مطلع شهر غشت المقبل، حيث من المقرر أن يبلغ إجمالي قيمة هذه الضمانات في هذا العام نحو 87 مليون ريال، وفقاً لما نشرته الصحف السعودية.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة عكاظ، إن الوزارة شددت على ضرورة ألا تقل صلاحية الضمان عن عام كامل من تاريخ إصداره، حيث أن هذا القرار المفاجئ من المتوقع أن يتسبب في فوضى كبيرة، نظراً لبدء الشركات منذ ما قبل رمضان التحضير والتسجيل والانتهاء من جميع إجراءات الحجز والتنسيق مع حجاج ومعتمري الداخل.


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الصلاحية الحجز التنسيق الحجاج السعودية شوف تيفي

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