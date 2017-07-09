مؤلم وبالصور..عرس يتحول إلى مأثم: عروس تفارق الحياة خلال حفل زفافها ﻿

اهتزت مدينة سمالوط بمحافظة المنيا جنوب العاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت، على وقع مأساة إنسانية، حيث سقطت عروس مصرية جثة هامدة وسط صدمة، وذهول المدعويين.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة سمالوط بمحافظة المنيا جنوب العاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت، على وقع مأساة إنسانية، حيث سقطت عروس مصرية جثة هامدة وسط صدمة، وذهول المدعويين.

وحسب موقع "العربية.نت" فإن العروس جهاد عمر حماد تبلغ من العمر 22 عاما طالبة بالفرقة الثانية تعليم أساسي لغة إنجليزية سقطت مغشيا عليها خلال حفل زفافها للشاب مؤمن العنكيري، وقام المدعوون بنقلها للمستشفى ليتبين لهم بأنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن أصدقاء العروس والعريس تناقلوا الواقعة على مواقع التواصل حيث أكدوا أن العروس وعقب وصولها قاعة الزفاف، أخبرت أقاربها بأنها تشعر بحالة غريبة من الإرهاق والتعب، وخلال دقائق سقطت مغشيا عليها، وتم نقلها للمستشفى لتفارق الحياة متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية حادة وفق ما ذكره الأطباء، مشيرا إلى أن حفل الزفاف تحول لمأتم وتعالت الصرخات بدلا من الزغاريد، فيما أصيب العريس وأقارب العروس بصدمة حادة جراء ما حدث.