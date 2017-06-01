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خطير وهام للمغاربة..حضيو راسكم : هاذ العصير كيدير السرطان

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 18:55 خطير وهام للمغاربة..حضيو راسكم : هاذ العصير كيدير السرطان | منوعات
خطير وهام للمغاربة..حضيو راسكم : هاذ العصير كيدير السرطان
كشفت وكالة ''سبوتينك'' الروسية يومه الأحد، أن خبير التغذية الفرنسية لوران شوفاليه، وطبيب التغذية فى مستشفى مونبولييه الفرنسية، وجه تحذيرًا خطيرًا من تناول عصير الرمان الصناعى.

"شوف تيفي"


كشفت وكالة "سبوتينك" الروسية يومه الأحد، أن خبير التغذية الفرنسية لوران شوفاليه، وطبيب التغذية فى مستشفى مونبولييه الفرنسية، وجه تحذيرًا خطيرًا من تناول عصير الرمان الصناعى.

وأكدت الوكالة الروسية أن "شوفاليه"، قال إن المستهلك سوف يجد بالعصير نكهة الرمان، بالإضافة إلى الفراولة والليمون والمشمش وحمض ليمونك والسكر، وهو ما يسبب مشاكل لمرضى السكر والبدانة، وهو غذاء للخلايا السرطانية.

وذكرت الوكالة أن ثمرة الرمان هى فاكهة دول حوض البحر المتوسط، غنية بفيتامين (ج)، و(ب6)، المفيد لصحة المخ ومضاد للأكسدة الذى يحمى خلايا الجسم من أمراض القلب والسرطان إذا ماكانت طبيعية.

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