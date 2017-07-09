خطير وبالصور..حجز ألبوم صور صادم بحوزة أحد المتورطين في إضرام النار في سكن الأمن بإمزورن ضواحي الحسيمة ﻿

كشف توقيف مصالح الأمن أول أمس الجمعة، لأحد المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها مدينة إمزورن، عن مفاجأة كبيرة، وذلك بعد أن عُثر بحوزة هذا الأخير على ألبوم صور صادم يوثق استعراضه لأسلحة بيضاء من

"شوف تيفي"

كشف توقيف مصالح الأمن أول أمس الجمعة، لأحد المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها مدينة إمزورن، عن مفاجأة كبيرة، وذلك بعد أن عُثر بحوزة هذا الأخير على ألبوم صور صادم يوثق استعراضه لأسلحة بيضاء من الحجم الكبير، ومشاركته عن قرب في عدة تجمهرات مسلحة شهدتها المدينة، خصوصا تلك التي تخللها استعمال العنف في حق عناصر القوة العمومية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد كشفت المعطيات المتوفرة للمحققين أيضا عن تورط هذا الأخير في واقعة إضرام النار عمدا في السكن المخصص لموظفي الأمن، التي شهدتها مدينة إمزورن بتاريخ 26 ماي 2017، وأسفرت في حينها عن تعرض حوالي 93 موظف شرطة لإصابات جسدية تراوحت بين حروق وكسور جراء قفزهم من أعلى المبنى الذي كانوا يقيمون فيه، خصوصا بعد أن عثر بحوزة المشتبه فيه على صور أخرى توثق عن قرب لهذه الواقعة الإجرامية وتنقل حجم الخسائر التي أسفرت عنها.

وذكر المصدر ذاته للإشارة أن المشتبه فيه، تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة.