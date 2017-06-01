''ناصر الزفزافي'' أمام قاضي التحقيق بالدار البيضاء وهيئة الدفاع تطالب ''بالسراح المؤقث'' ﻿

سيمثل صبيحة يوم غد الإثنين ''ناصر الزفزافي'' و صديقه ''جواد الصابري'' أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء في إطار التحقيق التفصيلي في ثان جلسة له منذ إحالتهم من طرف الفرقة



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سيمثل صبيحة يوم غد الإثنين ''ناصر الزفزافي'' و صديقه ''جواد الصابري'' أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء في إطار التحقيق التفصيلي في ثان جلسة له منذ إحالتهم من طرف الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.



وحسب عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك –الريف ف''ناصر الزفزافي'' و ''جواد الصابري'' سينقلان غدا الإثنين نحو المحكمة الإستئنافية بمدينة الدار البيضاء، للمثول أمام قاضي التحقيق في إطار الإستنطاق التفصيلي، حول التهم خاصة المشتركة بينهما.



ووفق ذات المصدر، فهيئة الدفاع عن معتقلي حراك- الريف طالبوا منذ مثول جميع المعتقلين في إطار التحقيق- الإعدادي متابعتهم في حالة سراح، وهو المطلب الذي سيتم تكريره، وسيبث فيه قاضي التحقيق مباشرة بعد نهاية الإستنطاق التفصيلي.





