صادم وجد مؤلم.. مهندس دولة حصل على أكثر من عشر دبلومات قطعو ليه رجليه وكيعيش التشرد داخل سيارة بغابة ضواحي فا ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات جد مؤلمة وجد صادمة، بخصوص شخص يعيش حياة التشرد داخل سيارة بغابة توجد ضواحي مدينة فاس، ويتعلقالأمر بالشاب ''عبد الفتاح.و'' مهندس دولة وجد نفسه بين ليلة وضحاها ضحية الحرمان

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على معلومات جد مؤلمة وجد صادمة، بخصوص شخص يعيش حياة التشرد داخل سيارة بغابة توجد ضواحي مدينة فاس، ويتعلق الأمر بالشاب "عبد الفتاح.و" مهندس دولة وجد نفسه بين ليلة وضحاها ضحية الحرمان والإهمال والتشرد والمرض بعد أن بثرت قدماه.

وفتح عبد الفتاح قلبه في اتصال جمعه بـ "شوف تيفي" يومه الأحد، كاشفا عن تفاصيل جد مؤلمة بخصوص حياته منذ الطفولة إلى غاية اللحظة، مشيرا إلى أنه تمكن قبل أن تتحول حياته إلى جحيم من الحصول على دبلوم مهندس دولة وتخرج من أكاديمية دولية للأطر، واستطاع العمل بالعديد من الدول الخليجية من بينها قطر، قبل أن يقرر العودة إلى أرض الوطن والعمل كمدير شركة بمدينة فاس متخصصة في بيع المنتوجات الكهربائية، وهنا يضيف "عبد الفتاح" وقع التحول في حياته، عقب إصابته بمرض السكري، وتآمر جهات يعلم هويتها في قطع رجليه، ودهسه بواسطة سيارة.

وأشار عبد الفتاح البالغ من العمر 46 سنة، أنه عاد للمغرب بعد صدرو حكم من طرف محكمة الاستئناف بمدينة فاس قبل 17 سنة، كان لصالحه حيث حصل على ما اعتبره رد اعتبار، عقب اتهامه من طرف قريبين منه في قضية سياسية جعلته يغادر المغرب في اتجاه دول خليجية للعمل لسنوات طويلة، لكنه تفاجأ مباشرة بعد عودته للمغرب بسقوطه ضحية لبعض الأشخاص، الذين قاموا بتحريض بعض الجهات للاعتداء عليه في مرات عديدة، ما تسبب في قطع رجليه وبالتالي ضياع كل ما يملك ، ليجد نفسه بعد ذلك وحيدا يعاني الإعاقة داخل سيارة توجد بغابة ضواحي فاس بدون معيل.

وأكد عبد الفتاح أنه يعيش وحيدا بعد انفصاله عن زوجته قبل عشرين سنة، داعيا أصحاب القلوب الرحيمة والمحسنين إلى التدخل وانتشاله من التشرد، مطالبا في الوقت ذاته الجهات المسؤولة بالنظر في قضيته ومحاسبة جميع المتورطين في تحويل حياته إلى جحيم.