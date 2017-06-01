من جديد...نشطاء حراك-الريف ينقلون احتجاجاتهم من شوارع الحسيمة إلى شواطئها ﻿

تشهد شواطئ مدينة الحسيمة في هذه اللحظات وقفات إحتجاجية لنشطاء حراك- الريف، تلبية لنداء النشطاء الذين أعلنوا عن الخطوة يوم أمس السبت في إطار الإستعدادات لتنظيم مسيرة إحتجاجية إقليمية يوم 20 يوليوز

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تشهد شواطئ مدينة الحسيمة في هذه اللحظات وقفات إحتجاجية لنشطاء حراك- الريف، تلبية لنداء النشطاء الذين أعلنوا عن الخطوة يوم أمس السبت في إطار الإستعدادات لتنظيم مسيرة إحتجاجية إقليمية يوم 20 يوليوز من الشهر الجاري.

ووفق مصادر من "شاطئ كاربونيرا" بالحسيمة، تجمع العشرات من الشباب والمصطافين في هذه اللحظات بمحاذاة الشاطئ، رافعين شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتنزيل الملف المطلبي والحقوقي.

وحسب ذات المصادر، فقد اتفق نشطاء الحراك على تنظيم وقفات إحتجاجية على طول الشواطئ المتواجدة في الحسيمة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين يستعدون للدخول في إضراب عن الطعام الأسبوع المقبل.