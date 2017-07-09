عاجل وبالصور.. فاجعة جد مؤلمة تهز مدينة سلا..ها شنو وقع في شاطئ سيدي موسى ﻿

اهتزت منطقة قاع السم بشاطئ سيدي موسى بمدينة سلا قبل قليل من يومه الأحد، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شخص لفظ أنفاسه غرقا في مشهد وصف بالمؤلم والصادم.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة قاع السم بشاطئ سيدي موسى بمدينة سلا قبل قليل من يومه الأحد، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شخص لفظ أنفاسه غرقا في مشهد وصف بالمؤلم والصادم.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك المسمى "عزيز العرعور ي" يبلغ من العمر قيد حياته 35 سنة، كان يقوم بالسباحة بشاطئ سيدي موسى الذي يعتبر نقطة سوداء ممنوعة على الراغبين في السباحة، قبل أن يفارق الحياة غرقا.

وأضاف المصدر ذاته أن العديد من المواطنين، يقومون في هذه اللحظات بمساعدة رجال الوقاية المدنية في البحث عن جثة الهالك التي اختفت عن الأنظار تحت الأمواج القوية.



