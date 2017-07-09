خطير : منعرج يتسبب في إنقلاب سيارة نواحي بنسليمان ﻿

شوف تيفي

وقعت حادثة سير مروعة زوال اليوم إثر إنقلاب سيارة خفيفة بعد أن فقد سائقها السيطرة على مقودها في منعرج خطير على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين بنسليمان والدارالبيضاء قرب بنت عبو ، وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة بجروح خفيفة إلى جانب خسائر مادية كبيرة على مستوى السيارة ، هذا ورجحت بعض المصادر أن يكون عامل السرعة هو السبب الرئيسي في وقوع الحادث .

يذكر أن هذا المنعرج دائما يشكل خطرا على مستعملي هذه الطريق بسبب عدم وضع علامات تحديرية قبل دخول المنعرج .