 خطير : منعرج يتسبب في إنقلاب سيارة نواحي بنسليمان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

من جديد...نشطاء حراك-الريف ينقلون احتجاجاتهم من شوارع الحسيمة إلى شواطئها | بوليتيك

من جديد...نشطاء حراك-الريف ينقلون احتجاجاتهم من شوارع الحسيمة إلى شواطئها

شابْ يَتْلُو القرآن بصوت رائع ما شاء الله | بووز

شابْ يَتْلُو القرآن بصوت رائع ما شاء الله

عاجل وبالصور.. فاجعة جد مؤلمة تهز مدينة سلا..ها شنو وقع في شاطئ سيدي موسى | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. فاجعة جد مؤلمة تهز مدينة سلا..ها شنو وقع في شاطئ سيدي موسى

خطير : منعرج يتسبب في إنقلاب سيارة نواحي بنسليمان | حوادث و حقوق

خطير : منعرج يتسبب في إنقلاب سيارة نواحي بنسليمان

فضيحة وبالفيديو..حضيو راسكم: الدود في الزيتون بمرجان بمدينة الرباط | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..حضيو راسكم: الدود في الزيتون بمرجان بمدينة الرباط

رسميا.. غانا تدخل سباق الفضاء بإرسال قمر اصطناعي إلى مدار الأرض | دولي

رسميا.. غانا تدخل سباق الفضاء بإرسال قمر اصطناعي إلى ''مدار الأرض''

حصري.. إعتقال محرض و مصور فيديو للطفل سيف الدين بإمزورن بعد شكاية للأب بالتغرير بطفله مقابل 5 دراهم | مجتمع

حصري.. إعتقال محرض و مصور ''فيديو'' للطفل ''سيف الدين'' بإمزورن بعد شكاية للأب ''بالتغرير'' بطفله مقابل 5

فضيحة تهز طنجة..البنات عريانات وكيرقصو في ملهى ليلي+فيديو | حوادث و حقوق

فضيحة تهز طنجة..البنات عريانات وكيرقصو في ملهى ليلي+فيديو

البيجيدي يستدعي وزير الداخلية للبرلمان بعد إستخدام العنف لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان | بوليتيك

''البيجيدي'' يستدعي وزير الداخلية للبرلمان بعد إستخدام العنف لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان

أزمة إخوان بن كيران

خطير : منعرج يتسبب في إنقلاب سيارة نواحي بنسليمان

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 17:26 خطير : منعرج يتسبب في إنقلاب سيارة نواحي بنسليمان | حوادث و حقوق
خطير : منعرج يتسبب في إنقلاب سيارة نواحي بنسليمان

شوف تيفي

 

وقعت حادثة سير مروعة زوال اليوم إثر إنقلاب سيارة خفيفة بعد أن فقد سائقها السيطرة على مقودها في منعرج خطير على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين بنسليمان والدارالبيضاء قرب بنت عبو ، وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة بجروح خفيفة إلى جانب خسائر مادية كبيرة على مستوى السيارة ، هذا ورجحت بعض المصادر أن يكون عامل السرعة هو السبب الرئيسي في وقوع الحادث .

يذكر أن هذا المنعرج دائما يشكل خطرا على مستعملي هذه الطريق بسبب عدم وضع علامات تحديرية قبل دخول المنعرج .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

خطير منعرج إنقلاب سيارة بنسليمان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصور.. فاجعة جد مؤلمة تهز مدينة سلا..ها شنو وقع في شاطئ سيدي موسى | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. فاجعة جد مؤلمة تهز مدينة سلا..ها شنو وقع في شاطئ سيدي موسى

فضيحة وبالفيديو..حضيو راسكم: الدود في الزيتون بمرجان بمدينة الرباط | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..حضيو راسكم: الدود في الزيتون بمرجان بمدينة الرباط

فضيحة تهز طنجة..البنات عريانات وكيرقصو في ملهى ليلي+فيديو | حوادث و حقوق

فضيحة تهز طنجة..البنات عريانات وكيرقصو في ملهى ليلي+فيديو

بالفيديو زوجها ينهار لحظة تسليم جثمانها بعد قتلها و خنق رضيعها | حوادث و حقوق

بالفيديو زوجها ينهار لحظة تسليم جثمانها بعد قتلها و خنق رضيعها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إيهاب أمير غادي يتزوج وها فوقاش... | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

إيهاب أمير غادي يتزوج وها فوقاش...

شهادة ساخرة وطريفة من أم مغربية أصيلة جابها ولدها لسهرة كازا...أغاني ديال ولاد اليوم غير تخربيق والشباب عايشين فوق الشواية وماعيقينش | خارج البلاطو

شهادة ساخرة وطريفة من أم مغربية أصيلة جابها ولدها لسهرة كازا...أغاني ديال ولاد اليوم غير تخربيق والشباب عايشين فوق الشواية وماعيقينش

بفاس..50 درهم مقابل كاستينغ لعرض الأزياء بلا لجنة التحكيم..شوفو أشنو وقع | خارج البلاطو

بفاس..50 درهم مقابل كاستينغ لعرض الأزياء بلا لجنة التحكيم..شوفو أشنو وقع

فرانش مونتانا بقميص الوداد مباشرة بعد الفوز على زاناكو | خارج البلاطو

فرانش مونتانا بقميص الوداد مباشرة بعد الفوز على زاناكو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

من جديد...نشطاء حراك-الريف ينقلون احتجاجاتهم من شوارع الحسيمة إلى شواطئها | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

من جديد...نشطاء حراك-الريف ينقلون احتجاجاتهم من شوارع الحسيمة إلى شواطئها

شابْ يَتْلُو القرآن بصوت رائع ما شاء الله | بووز

شابْ يَتْلُو القرآن بصوت رائع ما شاء الله

عاجل وبالصور.. فاجعة جد مؤلمة تهز مدينة سلا..ها شنو وقع في شاطئ سيدي موسى | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. فاجعة جد مؤلمة تهز مدينة سلا..ها شنو وقع في شاطئ سيدي موسى

خطير : منعرج يتسبب في إنقلاب سيارة نواحي بنسليمان | حوادث و حقوق

خطير : منعرج يتسبب في إنقلاب سيارة نواحي بنسليمان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.