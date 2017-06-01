فضيحة وبالفيديو..حضيو راسكم: الدود في الزيتون بمرجان بمدينة الرباط ﻿

نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة عثور مواطن على ''ديدان''، داخل منتجات ''الزيتون'' بالمركز التجاري مرجان، قيل إنه يوجد بمدينة الرباط.

"شوف تيفي"

نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة عثور مواطن على "ديدان"، داخل منتجات "الزيتون" بالمركز التجاري مرجان، قيل إنه يوجد بمدينة الرباط.

وقال ملتقط الفيديو الذي تبلغ مدته أربعون ثانية، "زيتون مرجان مدود" وذلك في إشارة منه إلى أنه متعفن، معبرا عن صدمته من منظر "الدود" بالمركز التجاري الموجود بالرباط.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث طالب النشطاء بفتح تحقيق فوري ومستعجل من طرف المسؤولين عن حماية المستهلكين، بينما قرر آخرون مقاطعة جميع المراكز التجارية الكبرى، خوفا من تعرضهم لخطر التسمم أو الإصابة بأمراض في حال تناولهم لمواد متعفنة أو منتتهية الصلاحية.

