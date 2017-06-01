رسميا.. غانا تدخل سباق الفضاء بإرسال قمر اصطناعي إلى ''مدار الأرض'' ﻿

أصبحت غانا أول دولة إفريقية من جنوب الصحراء الكبرى ترسل قمرا اصطناعيا إلى مدار الأرض، حيث أطلقت يوم الجمعة الماضي القمر الاصطناعي ''غاناسات-1'' من محطة الفضاء الدولية إلى مداره حول الأرض، وذلك بعد

شوف تيفي..وكالات







أصبحت غانا أول دولة إفريقية من جنوب الصحراء الكبرى ترسل قمرا اصطناعيا إلى مدار الأرض، حيث أطلقت يوم الجمعة الماضي القمر الاصطناعي ''غاناسات-1'' من محطة الفضاء الدولية إلى مداره حول الأرض، وذلك بعد شهر من انطلاقه من مركز كنيدي للفضاء على متن صاروخ لشركة سبيس إكس يحمل مؤنا ومعدات إلى محطة الفضاء الدولية.



ووفق تقارير إعلامية دولية، إبتهج نحو أربعمائة شخص فرحا في ''جامعة آول نيشنز'' في كوفوريدوا غربي غانا، عندما بدأ القمر الاصطناعي، الذي طوره طلاب من الجامعة، العمل في مداره، ليضع بلادهم رسميا على خريطة الفضاء الدولية.



وبوزنه البالغ كيلوغراما واحدا يمثل القمر غاناسات-1 ذروة مشروع استمر عامين وكلف نحو خمسين ألف دولار، وسيستخدم لمراقبة ساحل البلاد، وكذلك مساعدة غانا على الاستفادة من كامل قدرات تقنية الأقمار الاصطناعية.



وزود القمر الاصطناعي بكاميرات تصوير رقمية منخفضة وأخرى عالية الدقة لتوفير صور وبيانات عن المناطق الساحلية والبيئة، كما زود بأداة لبث النشيد الوطني وغيره من الأغاني الوطنية من الفضاء خلال المناسبات الوطنية.

وإعتبر منسق المشروع ريتشارد داموه أن هذا القمر يعد بداية جديدة للبلاد، مضيفا في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه فتح لهم الباب لعمل الكثير من المشاريع الخاصة بالفضاء.





