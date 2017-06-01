حصري.. إعتقال محرض و مصور ''فيديو'' للطفل ''سيف الدين'' بإمزورن بعد شكاية للأب ''بالتغرير'' بطفله مقابل 5 دراهم ﻿

كشفت مصادر مطلعة، ''لشوف تيفي'' أنه تم اعتقال محرض الطفل ''سيف الدين'' الذي خلق جدلا واسعا، على خلفية مقطع ''فيديو'' يدعو فيه ساكنة الحسيمة للخروج للإحتجاج ، بعد شكاية للأب يتهم فيها ملتقط الفيديو

شوف تيفي





كشفت مصادر مطلعة، ''لشوف تيفي'' أنه تم اعتقال محرض الطفل ''سيف الدين'' الذي خلق جدلا واسعا، على خلفية مقطع ''فيديو'' يدعو فيه ساكنة الحسيمة للخروج للإحتجاج ، بعد شكاية للأب يتهم فيها ملتقط الفيديو التغرير بإبنه ذو السادسة ربيعا.



وحسب ذات المصادر، فالموقوف على ذمة التحقيق منذ أمس السبت، ''أملى على الطفل القاصر ''سيف الدين'' من أمام منزله، كلمات تحريضية على الإحتجاج مقابل ''دريهمات'' تراوحت بين 5 دراهم و 10 دراهم مقابل الفيديو الأول الذي نشر مباشرة بعد إعتقال زعيم حراك – الريف ''ناصر الزفزافي''، حيث أن المعني بالأمر الذي يشتغل في ''نجارة الألمنيوم'' ويقطن في نفس الحي الذي تقطن فيه عائلة الطفل قام بتصوير ''الفيديو'' رفقة شخص آخر.



وفي ذات السياق، أكد مصدر مقرب من الموضوع، أن الأمر يتعلق في حقيقة الأمر باستدعاء مصالح الأمن لولي أمر المعني بالأمر باعتباره ضحية، وليس كمشتبه فيه كما تم ترويجه، يوم أمس، حيث أن الإجراء جاء على خلفية شكاية تقدم بها الأب، يتهم فيها مجموعة من الأشخاص الذين عملوا على استغلال البراءة الطفولية لابنه، خصوصا وأن الأب يعمل بعيدا عن مدينة إمزورن، وذلك لاستغلاله في تصوير مقاطع فيديو تدعو إلى الاحتجاج، وذلك مقابل مبالغ تتراوح بين 5 و10 دراهم.





وختم المصدر بالإشارة إلى أنه تم الاستماع للطفل القاصر بحضور ولي أمره في محضر رسمي، أكد فيه هذه المعطيات، وذلك في انتظار انتهاء البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مؤكدا مرة أخرى على نفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من كون استدعاء والد الطفل القاصر تم كمشتبه فيه.





