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فضيحة تهز طنجة..البنات عريانات وكيرقصو في ملهى ليلي+فيديو

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 15:18 فضيحة تهز طنجة..البنات عريانات وكيرقصو في ملهى ليلي+فيديو | حوادث و حقوق
فضيحة تهز طنجة..البنات عريانات وكيرقصو في ملهى ليلي+فيديو
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، قيل إن تفاصيله المثيرة، وقعت، أخيرا ، داخل أحد الملاهي الليلية بمدينة طنجة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، قيل إن تفاصيله المثيرة، وقعت، أخيرا ، داخل أحد الملاهي الليلية بمدينة طنجة.

وحسب ناشري الفيديو فإن الأمر يتعلق بفتيات يرقصن شبه عاريات داخل إحدى الملاهي الليلية بمدينة طنجة، مؤكدين بأن الأمر يعتبر فضيحة وقد تتطور الأمور مستقبلا لتتحول هذه الملاهي إلى مراقص لفتيات عاريات بالكامل.


وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، حيث استنكر الجميع مضمونه، داعين المصالح الأمنية بفتح تحقيق حول الأمور التي تقع داخل الملاهي الليلية بطنجة خاصة، وأيضا بباقي المدن المغربية، للوقوف على جميع التجاوزات الحاصلة بداخلها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مقطع فيديو مدينة طنجة عا ريات المصالح الأمنية

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