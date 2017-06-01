''البيجيدي'' يستدعي وزير الداخلية للبرلمان بعد إستخدام العنف لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان ﻿

وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين ''سؤالا شفويا آنيا'' لوزير الداخلية، تحت موضوع '' استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية''، على خلفية التدخل الأمني يوم أمس بالبرلمان

شوف تيفي



وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين ''سؤالا شفويا آنيا'' لوزير الداخلية، تحت موضوع '' استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية''، على خلفية التدخل الأمني يوم أمس بالبرلمان ضد نشطاء حقوقيين.



وحسب عضو مجلس المستشارين ''عبد العالي حامي الدين'' فقد نص دستور المملكة المغربية على ''حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي''، كما شدد الدستور المغربي على أنه ''لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية'' طبقا للفصل 22.



ووفق تدوينة لحامي الدين '' فالملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء أمس السبت ، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف''.



وحسب ''حامي الدين'' فقد خلف التدخل العنيف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة''.





