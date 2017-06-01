 ''البيجيدي'' يستدعي وزير الداخلية للبرلمان بعد إستخدام العنف لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميا.. غانا تدخل سباق الفضاء بإرسال قمر اصطناعي إلى مدار الأرض | دولي

رسميا.. غانا تدخل سباق الفضاء بإرسال قمر اصطناعي إلى ''مدار الأرض''

حصري.. إعتقال محرض و مصور فيديو للطفل سيف الدين بإمزورن بعد شكاية للأب بالتغرير بطفله مقابل 5 دراهم | مجتمع

حصري.. إعتقال محرض و مصور ''فيديو'' للطفل ''سيف الدين'' بإمزورن بعد شكاية للأب ''بالتغرير'' بطفله مقابل 5

فضيحة تهز طنجة..البنات عريانات وكيرقصو في ملهى ليلي+فيديو | حوادث و حقوق

فضيحة تهز طنجة..البنات عريانات وكيرقصو في ملهى ليلي+فيديو

البيجيدي يستدعي وزير الداخلية للبرلمان بعد إستخدام العنف لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان | بوليتيك

''البيجيدي'' يستدعي وزير الداخلية للبرلمان بعد إستخدام العنف لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان

بالفيديو زوجها ينهار لحظة تسليم جثمانها بعد قتلها و خنق رضيعها | حوادث و حقوق

بالفيديو زوجها ينهار لحظة تسليم جثمانها بعد قتلها و خنق رضيعها

جد مؤلم..بعد أشهر من إطلاق حملة التضامن معها: شوفو الحالة المأساوية للمتشردة سارة+صورة وتفاصيل صادمة | مجتمع

جد مؤلم..بعد أشهر من إطلاق حملة التضامن معها: شوفو الحالة المأساوية للمتشردة سارة+صورة وتفاصيل

انستغرام يتسبب في محاكمة فنانة بتهمة السكر وخدش الحياء | ثقافة و فنون

انستغرام يتسبب في محاكمة فنانة بتهمة السكر وخدش الحياء

شباط يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية و يقول أنه مستعد للمحاسبة والإدلاء بموقفه حول البلوكاج الحكومي | بوليتيك

شباط يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية و يقول أنه مستعد للمحاسبة والإدلاء بموقفه حول البلوكاج الحكومي

عاجل..هزة أرضية بالجزائر | دولي

عاجل..هزة أرضية بالجزائر

أزمة إخوان بن كيران

''البيجيدي'' يستدعي وزير الداخلية للبرلمان بعد إستخدام العنف لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 15:06 البيجيدي يستدعي وزير الداخلية للبرلمان بعد إستخدام العنف لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان | بوليتيك
''البيجيدي'' يستدعي وزير الداخلية للبرلمان بعد إستخدام العنف لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان
وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين ''سؤالا شفويا آنيا'' لوزير الداخلية، تحت موضوع '' استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية''، على خلفية التدخل الأمني يوم أمس بالبرلمان

شوف تيفي

وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين ''سؤالا شفويا آنيا'' لوزير الداخلية، تحت موضوع '' استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية''، على خلفية التدخل الأمني يوم أمس بالبرلمان ضد نشطاء حقوقيين.

وحسب عضو مجلس المستشارين ''عبد العالي حامي الدين'' فقد نص دستور المملكة المغربية على ''حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي''، كما شدد الدستور المغربي على أنه ''لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية'' طبقا للفصل 22.

ووفق تدوينة لحامي الدين '' فالملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء أمس السبت ، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف''.


وحسب ''حامي الدين'' فقد خلف التدخل العنيف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة''.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحسيمة العنف الشخصيات حامي الدين شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شباط يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية و يقول أنه مستعد للمحاسبة والإدلاء بموقفه حول البلوكاج الحكومي | بوليتيك

شباط يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية و يقول أنه مستعد للمحاسبة والإدلاء بموقفه حول البلوكاج الحكومي

زيارة ميدانية للجنة وزارية لتتبع مشاريع المغرب بخمسة دول إفريقية | بوليتيك

زيارة ميدانية للجنة وزارية لتتبع مشاريع المغرب بخمسة دول إفريقية

بعد الغضبة الملكية...الرباح والوافي بمدينة الحسيمة لتتبع وتسريع المشاريع المبرمجة بالإقليم | بوليتيك

بعد الغضبة الملكية...''الرباح والوافي'' بمدينة الحسيمة لتتبع وتسريع المشاريع المبرمجة بالإقليم

العثماني يزور بيت الخطيب تزامنا والتدخل الأمني ضد الحقوقيين أمام البرلمان | بوليتيك

العثماني يزور بيت الخطيب تزامنا والتدخل الأمني ضد الحقوقيين أمام البرلمان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عبد الوهاب الدكالي فرحان بالسهرة ديالو فمهرحان إيفران | خارج البلاطو
منذ 25 دقيقة

عبد الوهاب الدكالي فرحان بالسهرة ديالو فمهرحان إيفران

فضيحة بمهرجان إفران..شوفو كيفاش الحراس الخاصين بlartiste جراو على الصحافيين | خارج البلاطو

فضيحة بمهرجان إفران..شوفو كيفاش الحراس الخاصين بl'artiste جراو على الصحافيين

احتجاج قوي على إدارة مهرجان إيفران واعتراف صريح من طرف الصحافة بفشله | خارج البلاطو

احتجاج قوي على إدارة مهرجان إيفران واعتراف صريح من طرف الصحافة بفشله

حالة تستوجب التدخل العاجل..مغربية مصابة بمرض نادر و حيث عندها الراميد عطاوها الرونديفو 5شهور..شوفو كيفاش كانت و كيفاش ولات( فيديو) | بــووز

حالة تستوجب التدخل العاجل..مغربية مصابة بمرض نادر و حيث عندها الراميد عطاوها الرونديفو 5شهور..شوفو كيفاش كانت و كيفاش ولات( فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رسميا.. غانا تدخل سباق الفضاء بإرسال قمر اصطناعي إلى مدار الأرض | دولي
منذ 17 دقيقة

رسميا.. غانا تدخل سباق الفضاء بإرسال قمر اصطناعي إلى ''مدار الأرض''

حصري.. إعتقال محرض و مصور فيديو للطفل سيف الدين بإمزورن بعد شكاية للأب بالتغرير بطفله مقابل 5 دراهم | مجتمع

حصري.. إعتقال محرض و مصور ''فيديو'' للطفل ''سيف الدين'' بإمزورن بعد شكاية للأب ''بالتغرير'' بطفله مقابل 5

فضيحة تهز طنجة..البنات عريانات وكيرقصو في ملهى ليلي+فيديو | حوادث و حقوق

فضيحة تهز طنجة..البنات عريانات وكيرقصو في ملهى ليلي+فيديو

البيجيدي يستدعي وزير الداخلية للبرلمان بعد إستخدام العنف لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان | بوليتيك

''البيجيدي'' يستدعي وزير الداخلية للبرلمان بعد إستخدام العنف لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.