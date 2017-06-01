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بالفيديو زوجها ينهار لحظة تسليم جثمانها بعد قتلها و خنق رضيعها

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 15:01 بالفيديو زوجها ينهار لحظة تسليم جثمانها بعد قتلها و خنق رضيعها | حوادث و حقوق
بالفيديو زوجها ينهار لحظة تسليم جثمانها بعد قتلها و خنق رضيعها
انتشر مقطع فيديو تداوله الآلاف على الشبكات الاجتماعية، ويظهر فيه أب سوري يصرخ طالباً من الناس من حوله أن يتركوه يرى زوجته وطفله ولو للمرة الأخيرة.

انتشر مقطع فيديو تداوله الآلاف على الشبكات الاجتماعية، ويظهر فيه أب سوري يصرخ طالباً من الناس من حوله أن يتركوه يرى زوجته وطفله ولو للمرة الأخيرة.
وقد سبق لشوف تيفي ان نشرت الخبر تحت عنوان: مؤلم.. اغتصاب لاجئة وقتلها بعد خنق رضيعها، كشفت فيه أن لاجئة سورية قُتلت بعد تعرضها لإعتداء جنسي ، من طرف شخصين، بالإضافة إلى خنق رضيعها البالغ قيد حياته من العمر 10 أشهر.

وفي تفاصيل الواقعة، اقتحم شخصان منزل اللاجئة السورية وأمسكا بها وبطفلها واقتاداهما إلى غابة في مدينة ساكاريا غرب البلد، حيث عثر القرويون على جثتيهما يوم الخميس، كما أكدت التقارير أن مرتكبي هذا الفعل الإجرامي سبق ونشب بينهما وبين زوج الضحية شجار عنيف قبل أيام

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تركيا شوف تيفي جريمة لاجئة سورية

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