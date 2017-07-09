جد مؤلم..بعد أشهر من إطلاق حملة التضامن معها: شوفو الحالة المأساوية للمتشردة سارة+صورة وتفاصيل صادمة ﻿

بعد أشهر من إطلاق حملة التضامن معها والتي شارك فيها أصحاب القلوب الرحيمة بالفقيه بنصالح، وجدت المتشردة ''سارة'' نفسهما مرة أخرى عرضة للشارع ومصائبه وخطورته بعد أن تخلى عنها الجميع، ما تسبب في تدهور

"شوف تيفي"

بعد أشهر من إطلاق حملة التضامن معها والتي شارك فيها أصحاب القلوب الرحيمة بالفقيه بنصالح، وجدت المتشردة "سارة" نفسهما مرة أخرى عرضة للشارع ومصائبه وخطورته بعد أن تخلى عنها الجميع، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية والنفسية خاصة مع عودتها للادمان على المخدرات.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من معلومات بخصوص المتشردة "سارة" فإن هذه الأخيرة، توجد في المستشفى الإقليمي بني ملال في صحة نفسية وبدنية جد متدهورة لحياتها الطبيعة، عقب تعرضها للاعتداء على يد مجهولين، بالإضافة إلى أنها حامل في شهرها السادس عقب تعرضها للاغتصاب على يد مجهولين.

تجدر الإشارة إلى أن قصة المتشردة "سارة"، هزت الرأي العام المغربي السنة الماضية، حيث نالت تعاطف بعض أصحاب القلوب الرحيمة الذين تكفلوا بانتشالها من الشارع ومنحها فرصة لكي تعيش حياة طبيعية، قبل أن يتخلى عنها الجميع لتعود مكرهة إلى الشارع الذي عاشت فيه الجحيم وكانت به ضحية لذئاب بشرية، أقدموا على اغتصابها وتعنيفها جسديا.