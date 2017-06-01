انستغرام يتسبب في محاكمة فنانة بتهمة السكر وخدش الحياء ﻿

تنظر اليوم الأحد محكمة جنح المعادي بمصر في أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة عبد الرازق بتهمة فعل علني فاضح بسبب الفيديو العاري الذي بثته عبر حسابها على تطبيق ''إنستغرام''.

تنظر اليوم الأحد محكمة جنح المعادي بمصر في أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة عبد الرازق بتهمة فعل علني فاضح بسبب الفيديو العاري الذي بثته عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام".

وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية ضد غادة عبد الرزاق اتهم فيها الفنانة المصرية بالتواصل مع معجبيها وهي في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، تظهر جزء من جسدها بشكل خادش للحياء.

وأضاف في دعواه أن ما ارتكبته غادة تعاقب عليه المادة 178 من قانون العقوبات، والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن سنة نافذة .