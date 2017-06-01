 شباط يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية و يقول أنه مستعد للمحاسبة والإدلاء بموقفه حول البلوكاج الحكومي ﻿
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شباط يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية و يقول أنه مستعد للمحاسبة والإدلاء بموقفه حول البلوكاج الحكومي

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 14:17 شباط يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية و يقول أنه مستعد للمحاسبة والإدلاء بموقفه حول البلوكاج الحكومي | بوليتيك
شباط يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية و يقول أنه مستعد للمحاسبة والإدلاء بموقفه حول البلوكاج الحكومي
أشار حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، من خلال كلمته أمام مؤسسات حزب الميزان يوم أمس السبت بمدينة فاس أنه سيترشح لولاية ثانية خلال المؤتمر السابع عشر المقبل.

شوف تيفي

 

أشار حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، من خلال كلمته أمام مؤسسات حزب الميزان يوم أمس السبت بمدينة فاس أنه سيترشح لولاية ثانية خلال المؤتمر  السابع عشر المقبل.

وقال "شباط أن اللي عندو شي أغلبية يجيبها"، مضيفا في كلمته أمام أعضاء الحزب بمدينة فاس بالقول "أنا لن أتنازل  وبلا مايبقاو يتعناو بالدولة ويروجو الأكاذيب.."، مصرحا بالقول " حنا ماشي ديال الضغط، ديال الحوار، وإلى ماكانش هاد شباط صالح للبلاد غادي يمشي في حالو ...والديموقراطية مكايناش واللي عندو شي أغلبية يجيبها".

وبعث شباط برسالة لمن يهمهم الأمر والذي وصفهم "بحارس الأمن الخاص بإحدى المستشفيات الجامعية"، حيث أكد شباط بأنه مستعد للمحاسبة والإدلاء بموقفه حول "البلوكاج" الحكومي إحتراما لإرادة الشعب، مصرحا "بأن نتائج الإنتخابات خرجات وتقاصينا وغرر بنا ومستعد للمحاسبة".

وأضاف شباط أن المحاسبة الحقيقية هي التحقيق في نتائج 7 أكتوبر وما بعدها "إحتراما لإرادة الشعب وأتمنى أن يفتح التحقيق لمعرفة من هو المسؤول، حتى تصبح الدول الخارجية تسأل عما وقع، حيث أن التحقيق سيكشف أن حزب الإستقلال كان على صواب".

 

 

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