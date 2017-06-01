عاجل..هزة أرضية بالجزائر ﻿

"شوف تيفي"
سجلت اليوم الأحد على الساعة 12 و 34 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 3٫3 درجات على سلم ريشتر بولاية البليدة بالجزائر، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية قبل قليل.
وأوضحت الوكالة بأن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أكد أن مركز الهزة حدد على بعد 1 كلم جنوب غرب حمام ملوان.
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