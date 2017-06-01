عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لفاجعة سلا عقب اصطدام حافلة للنقل العمومي بسيارتين ﻿

لقيت سيدة مصرعها وأصيب عشرات الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، يومه الأحد بجماعة عامر بالنفوذ الترابي لعمالة سلا، عندما صدمت حافلة للنقل العمومي سيارتين من النوع الخفيف، حسب ما علم

"شوف تيفي"+"و م ع"



لقيت سيدة مصرعها وأصيب عشرات الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، يومه الأحد بجماعة عامر بالنفوذ الترابي لعمالة سلا، عندما صدمت حافلة للنقل العمومي سيارتين من النوع الخفيف، حسب ما علم لدى السلطات المحلية بعين المكان.



وأوضحت ذات المصادر، أن الحادثة وقعت حوالي الساعة العاشرة والنصف على الطريق الوطنية رقم واحد على مستوى جماعة عامر، عندما صدمت حافلة للنقل العمومي تؤمن النقل الحضري بين مدينتي الرباط وسلا سيارتين من النوع الخفيف، مما تسبب في مصرع سيدة كانت على متن إحدى السيارتين، وإصابة عشرات الأشخاص من ركاب السيارتين والحافلة بجروح.



وقد تم نقل المصابين بواسطة سبع سيارات للإسعاف تابعة للوقاية المدنية وسيارتين تابعتين للجماعة إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا لتلقي العلاجات الضرورية، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.



