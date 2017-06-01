إغلاق الحدود في وجه مسؤولين بعد السطو على هكتار في الشريط الساحلي بالصخيرات لتشييد ''الفيلات'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، أحالت على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف خمسة أشخاص، على خلفية الأبحاث والتحقيقات الجارية، حول السطو على عقارات لتشييد

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كشفت مصادر مطلعة، أن الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، أحالت على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف خمسة أشخاص، على خلفية الأبحاث والتحقيقات الجارية، حول السطو على عقارات لتشييد فيلات على الشريط الساحلي الرابط بين الصخيرات وتمارة.



ووفق ذات المصادر،فالمسؤول السابق للمحافظة العقارية بمنطقة الهرهورة ومنتدبا قضائيا يشغل رئيس مصلحة بالمحكمة التجارية بالرباط، ومحاسبا، ومسؤول شركة وشريكه، قد ثم إحالتهم على الوكيل العام للملك، بعد السطو على هكتار قصد تشييد 17 فيلا بمحيط قصر أمير يتواجد على الشريط الساحلي بين الصخيرات وتمارة، كانت مسجلة في ملكية فرنسي وبريطاني.



وإستنادا لذات المصادر، فقد أمر قاضي التحقيق، بإغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم ووضعهم رهن الحراسة القضائية، بينما تم الافراج عن مسؤول الشركة وشريكه، وأرجأ النظر في الاتهامات الموجهة إليهم إلى 20 شتنبر، بطلب من دفاع الطرف المشتكي.





