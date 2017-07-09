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عاجل ومروع.. طوبيس دخل في سيارات وسقوط قتلى في سلا

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 13:43 عاجل ومروع.. طوبيس دخل في سيارات وسقوط قتلى في سلا | حوادث و حقوق
عاجل ومروع.. طوبيس دخل في سيارات وسقوط قتلى في سلا
اهتزت منطقة بوقنادل بمدينة سلا، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع حادثة سير جد مروعة، راح ضحيتها شخصان فارقا الحياة على الفور، بعد أن دهست حافلة للنقل العمومي السيارة التي كانا على متنها.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة بوقنادل بمدينة سلا، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع حادثة سير جد مروعة، راح ضحيتها شخصان فارقا الحياة على الفور، بعد أن دهست حافلة للنقل العمومي السيارة التي كانا على متنها.
وحسب مصادر من سلا فإن حافلة للنقل العمومي، كانت تسير بسرعة جنونية، اصطدمت بسيارتين بقوة كبيرة، ما تسبب في مصرع شخصين على الفور، نتيجة خطورة الإصابات التي تعرضوا لها على مستوى الرأس.
ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج فيديو الحادثة مع الخبر نظرا لبشاعة مشاهده.

 

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المغرب شوف تيفي الضحايا حافلة للنقل العمومي

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