عاجل..سعد المجرد يخرج عن صمته...وهذه هي الأخبار السارة بخصوص قضيته مع الفتاة الفرنسية ﻿

كشفت قناة ''نسمة'' التونسية أن الفنان المغربي سعد المجرد، صرح أن وكيله القانوني إيريك ديوبون موريتي منعه من إجراء أي مقابلة تلفزيونية أو إذاعية ريثما تتضح حقيقة القضية التي أدخلته الى السجن.

"شوف تيفي"

كشفت قناة "نسمة" التونسية أن الفنان المغربي سعد المجرد، صرح أن وكيله القانوني إيريك ديوبون موريتي منعه من إجراء أي مقابلة تلفزيونية أو إذاعية ريثما تتضح حقيقة القضية التي أدخلته الى السجن.

وأوضحت القناة التونسية أن المجرد، أشار إلى أنّ الحقائق بدأت بالظهور إلى العلن بعد أن برع فريق الدفاع الخاص به في تفكيك شيفرة المكيدة التي تعرض لها قبل فترة وقال: "إيماني كبير بالله و بالعدالة وإنني على ثقة أن قضيتي وصلت الى نهايتها وسوف أدلي بكل التفاصيل في حال وجد المحامي الخاص بي أنّ الوقت بات مناسباً .

وأكدت القناة أن المجرد نفى أن يكون هناك أي عمل فني له في الوقت الحالي خلال تمضيته فترة الإقامة الجبرية في فرنسا بعد وضع طوق إلكتروني حول قدمه لمراقبة تحركاته، موضحا أن عودته الى الغناء قريبة في حال انتهت قضيته التي يجدها لم تسلبه محبة الناس وقال "بالعكس هناك محبة مضاعفة وتعاطف كبير من الناس والاتهامات التي رميت في طريقي لم تجردني تلك النعمة التي اشكر الله عليها، وأجد أنني أكثر قوة مما مضى على المستوى النفسي والفني".



