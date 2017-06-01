هام للمغاربة..نشرة خاصة: حرارة مرتفعة بالمغرب تصل إلى 46 درجة ابتداء من الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل بالعديد من جهات المملكة ﻿

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن موجة من الحرارة ستتراوح ما بين 38 و 46 درجة مصحوبة بهبوب رياح الشركي ، ستهم ابتداء من الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل العديد من جهات المملكة.

"شوف تيفي"

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن موجة من الحرارة ستتراوح ما بين 38 و 46 درجة مصحوبة بهبوب رياح الشركي ، ستهم ابتداء من الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل العديد من جهات المملكة.

وجاء في نشرة جوية خاصة للمديرية، أن موجة من الحرارة ستتراوح درجاتها ما بين 41 و 44 درجة ستسجل ابتداء من الثلاثاء المقبل بكل من طاطا وزاكورة والرشيدية وتاونات ومولاي يعقوب وتازة وجرسيف ووجدة وصفرو والحاجب وفاس وخنيفرة.

كما سيتم تسجيل درجات حراراة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بفجيج وبني ملال ومراكش وخريبكة وسيدي قاسم وسيدي سليمان ومكناس ووزان وبولمان وتاوريرت وجرادة.

وما بين يومي الاربعاء 12 يوليوز والسبت 15 يوليوز سيتم تسجيل درجات حرارة ما بين 42 و 46 درجة بتاونات ومولاي يعقوب وفاس ومكناس وصفرو وتازة وجرسيف ووجدة وتاوريرت ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات وخنيفرة وخريبكة والفقيه بنصالح وسطات وقلعة السراغنة ومراكش وبني ملال والرحامنة وطاطا وزاكورة وآسا الزاك.

وسيتم أيضا تسجيل درجات حرارة ما بين 38 و 41 درجة بطاطا وبن سليمان وشفشاون والحاجب وبركان وأزيلال وتارودانت والقنيطرة والعرائش.

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن تستمر هذه الأجواء الحارة يوم الأحد 16 يوليوز بمنطقة سوس وجنوب البلاد.



