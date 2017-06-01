حادثة سير مروعة تهز الناظور ﻿

عرف وسط البلدة ضواحي سلوان بإقليم الناظور، أمس السبت، حادثة سير مروعة، أصيب خلالها سائق دراجة نارية وسائق سيارة من نوع ''رونو كونغو'' إثر اصطدام قويّ بينهما.

"شوف تيفي"



عرف وسط البلدة ضواحي سلوان بإقليم الناظور، أمس السبت، حادثة سير مروعة، أصيب خلالها سائق دراجة نارية وسائق سيارة من نوع "رونو كونغو" إثر اصطدام قويّ بينهما.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد أسفرت الحادثة عن إصابة كلا السائقين بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقلهما بسيارة الوقاية المدنية إلى المستشفى المركزي بالناظور قصد تلقي العلاجات الضرورية.



وأضاف المصدر ذاته أن الواقعة، استدعت حضور عناصر مصالح الأمن المختصة إلى عين المكان، بغية اتخاذ التدابير اللازمة وكذا تحرير محضر بخصوص الحادثة المريعة التي عُزي سبب وقوعها إلى السرعة وعدم التركيز.