 حادثة سير مروعة تهز الناظور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شباط يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية و يقول أنه مستعد للمحاسبة والإدلاء بموقفه حول البلوكاج الحكومي | بوليتيك

شباط يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية و يقول أنه مستعد للمحاسبة والإدلاء بموقفه حول البلوكاج الحكومي

عاجل..هزة أرضية بالجزائر | دولي

عاجل..هزة أرضية بالجزائر

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لفاجعة سلا عقب اصطدام حافلة للنقل العمومي بسيارتين | حوادث و حقوق

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لفاجعة سلا عقب اصطدام حافلة للنقل العمومي بسيارتين

إغلاق الحدود في وجه مسؤولين بعد السطو على هكتار في الشريط الساحلي بالصخيرات لتشييد الفيلات | حوادث و حقوق

إغلاق الحدود في وجه مسؤولين بعد السطو على هكتار في الشريط الساحلي بالصخيرات لتشييد ''الفيلات''

عاجل ومروع.. طوبيس دخل في سيارات وسقوط قتلى في سلا | حوادث و حقوق

عاجل ومروع.. طوبيس دخل في سيارات وسقوط قتلى في سلا

عاجل..سعد المجرد يخرج عن صمته...وهذه هي الأخبار السارة بخصوص قضيته مع الفتاة الفرنسية | ثقافة و فنون

عاجل..سعد المجرد يخرج عن صمته...وهذه هي الأخبار السارة بخصوص قضيته مع الفتاة الفرنسية

هام للمغاربة..نشرة خاصة: حرارة مرتفعة بالمغرب تصل إلى 46 درجة ابتداء من الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل بالعديد من جهات المملكة | مجتمع

هام للمغاربة..نشرة خاصة: حرارة مرتفعة بالمغرب تصل إلى 46 درجة ابتداء من الثلاثاء حتى يوم السبت

حادثة سير مروعة تهز الناظور | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة تهز الناظور

خطير.. انقلاب شاحنة محملة بالبطاطس بالقرب من العرائش | حوادث و حقوق

خطير.. انقلاب شاحنة محملة بالبطاطس بالقرب من العرائش

أزمة إخوان بن كيران

حادثة سير مروعة تهز الناظور

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 12:44 حادثة سير مروعة تهز الناظور | حوادث و حقوق
حادثة سير مروعة تهز الناظور
عرف وسط البلدة ضواحي سلوان بإقليم الناظور، أمس السبت، حادثة سير مروعة، أصيب خلالها سائق دراجة نارية وسائق سيارة من نوع ''رونو كونغو'' إثر اصطدام قويّ بينهما.

"شوف تيفي"


عرف وسط البلدة ضواحي سلوان بإقليم الناظور، أمس السبت، حادثة سير مروعة، أصيب خلالها سائق دراجة نارية وسائق سيارة من نوع "رونو كونغو" إثر اصطدام قويّ بينهما.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد أسفرت الحادثة عن إصابة كلا السائقين بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقلهما بسيارة الوقاية المدنية إلى المستشفى المركزي بالناظور قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أن الواقعة، استدعت حضور عناصر مصالح الأمن المختصة إلى عين المكان، بغية اتخاذ التدابير اللازمة وكذا تحرير محضر بخصوص الحادثة المريعة التي عُزي سبب وقوعها إلى السرعة وعدم التركيز.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الناظور الوقاية المدنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لفاجعة سلا عقب اصطدام حافلة للنقل العمومي بسيارتين | حوادث و حقوق

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لفاجعة سلا عقب اصطدام حافلة للنقل العمومي بسيارتين

إغلاق الحدود في وجه مسؤولين بعد السطو على هكتار في الشريط الساحلي بالصخيرات لتشييد الفيلات | حوادث و حقوق

إغلاق الحدود في وجه مسؤولين بعد السطو على هكتار في الشريط الساحلي بالصخيرات لتشييد ''الفيلات''

عاجل ومروع.. طوبيس دخل في سيارات وسقوط قتلى في سلا | حوادث و حقوق

عاجل ومروع.. طوبيس دخل في سيارات وسقوط قتلى في سلا

خطير.. انقلاب شاحنة محملة بالبطاطس بالقرب من العرائش | حوادث و حقوق

خطير.. انقلاب شاحنة محملة بالبطاطس بالقرب من العرائش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة بمهرجان إفران..شوفو كيفاش الحراس الخاصين بlartiste جراو على الصحافيين | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

فضيحة بمهرجان إفران..شوفو كيفاش الحراس الخاصين بl'artiste جراو على الصحافيين

احتجاج قوي على إدارة مهرجان إيفران واعتراف صريح من طرف الصحافة بفشله | خارج البلاطو

احتجاج قوي على إدارة مهرجان إيفران واعتراف صريح من طرف الصحافة بفشله

حالة تستوجب التدخل العاجل..مغربية مصابة بمرض نادر و حيث عندها الراميد عطاوها الرونديفو 5شهور..شوفو كيفاش كانت و كيفاش ولات( فيديو) | بــووز

حالة تستوجب التدخل العاجل..مغربية مصابة بمرض نادر و حيث عندها الراميد عطاوها الرونديفو 5شهور..شوفو كيفاش كانت و كيفاش ولات( فيديو)

بالفيديو.. شاهد الشروع في استخدام نظام المواعيد الطبية عبر الانترنت بمراكش | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد الشروع في استخدام نظام المواعيد الطبية عبر الانترنت بمراكش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شباط يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية و يقول أنه مستعد للمحاسبة والإدلاء بموقفه حول البلوكاج الحكومي | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

شباط يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية و يقول أنه مستعد للمحاسبة والإدلاء بموقفه حول البلوكاج الحكومي

عاجل..هزة أرضية بالجزائر | دولي

عاجل..هزة أرضية بالجزائر

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لفاجعة سلا عقب اصطدام حافلة للنقل العمومي بسيارتين | حوادث و حقوق

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لفاجعة سلا عقب اصطدام حافلة للنقل العمومي بسيارتين

إغلاق الحدود في وجه مسؤولين بعد السطو على هكتار في الشريط الساحلي بالصخيرات لتشييد الفيلات | حوادث و حقوق

إغلاق الحدود في وجه مسؤولين بعد السطو على هكتار في الشريط الساحلي بالصخيرات لتشييد ''الفيلات''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.