خطير.. انقلاب شاحنة محملة بالبطاطس بالقرب من العرائش ﻿

شهد الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، يومه الأحد على بعد كيلومترات من مدخل مدينة العرائش، وقوع حادثة سير خطيرة، عقب إنقلاب شاحنة كبيرة من نوع ''ميتسوبيشي'' كانت محملة بكميات من البطاطس، ما أسفر

"شوف تيفي"



شهد الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، يومه الأحد على بعد كيلومترات من مدخل مدينة العرائش، وقوع حادثة سير خطيرة، عقب إنقلاب شاحنة كبيرة من نوع "ميتسوبيشي" كانت محملة بكميات من البطاطس، ما أسفر عن إصابة سائقها ومرافقه بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد قال شهود عيان إن الشاحنة إنحرفت عن الطريق بطريقة غريبة وذلك بعد إنفجار الإطار الخلفي، علاوة على الحمولة الزائدة التي لم تمكن السائق من التحكم بالمقود.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادثة، تسببت في حدوث شلل نسبي في حركة السير خاصة أن البضاعة التي كانت محملة بها انتشرت داخل الطريق.



