زيارة ميدانية للجنة وزارية لتتبع مشاريع المغرب بخمسة دول إفريقية ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ''مونية بوستة'' ستترأس وفدا مغربيا لتفقد المشاريع التي وقعت برئاسة الملك محمد السادس مع الدول الإفريقية خلال زيارته مطلع السنة

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كشفت مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون "مونية بوستة" ستترأس وفدا مغربيا لتفقد المشاريع التي وقعت برئاسة الملك محمد السادس مع الدول الإفريقية خلال زيارته مطلع السنة الجارية.



وسيزور الوفد المغربي خمسة دول إفريقية للوقوف على المشاريع التي وقعت معها في إطار التعاون بين البلدين، حيث سيحل الوفد المغربي بكل من، زامبيا، ورواندا، ومدعشقر، وتنزانيا، وإثيوبيا ستكون أول بلد سيحل به الوفد المغربي.



ووفق ذات المصادر، فالوفد المغربي سيقوم بزيارة ميدانية رفقة مسؤولين عن المؤسسات العمومية وكذا الشركات الخاصة المغربية لتفقد المشاريع، وإنجاز تقرير مفصل عنها سيعرض أمام الملك محمد السادس، حيث أن الزيارة، بدأ الإستعداد لها منذ المجلس الوزاري الأخير الذي أمر خلاله الملك بتشكيل لجنة تفتيش وتحقيق حول تأخر مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".





