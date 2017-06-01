الشرطة القضائية تلقي القبض على منعش عقاري بتطوان وها علاش ﻿

تناولت مجموعة من المواقع الالكترونية بمنطقة الشمال موضوع إلقاء القبض على المنعش العقاري محمد الكواز مساء يوم الجمعة 7 يوليوز الجاري ، بعد توصل المصالح الأمنية بالمدينة بإخبارية تفيد عودة المعني

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تناولت مجموعة من المواقع الالكترونية بمنطقة الشمال موضوع إلقاء القبض على المنعش العقاري محمد الكواز مساء يوم الجمعة 7 يوليوز الجاري ، بعد توصل المصالح الأمنية بالمدينة بإخبارية تفيد عودة المعني بالأمر إلى المغرب بعدما كان قد فر منه قبل سنوات إلى بلجيكا.

وبحسب هذه المواقع، فان فصول القضية تعود إلى صيف سنة 2015؛ بعد أن اكتشف عدد من المواطنين من تطوان وخارجها، أنه تم النصب عليهم من قبل “الكواز” الذي قام ببيع مجموعة من الشقق المتواجدة بين مرتيل وكابونيكرو لأشخاص متعددين، إذ باع “الكواز” شقة واحدة إلى أكثر من ثلاثة أشخاص.

للإشارة فان المنعش العقاري المذكور كان موضوع مذكرة بحث واعتقال بتهمة النصب والاحتيال وبيع عقارات لعدة أشخاص، وإصدار شيكات بدون رصيد .







